Türkiye’de onlarca mağazası olan firmadan şok karar. Silah ateşlendi ünlü marka gitti

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Akar Tekstil patronu, işçilere silahlı saldırıda bulunmuştu. Saldırıda DERİTEKS Genel Başkanı Makum Alagöz kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı. H&M Grubu bu olayın ardından Akar Tekstil ile iş ilişkilerini sonlandırdığını duyurdu.

Türkiye’nin bir çok noktasında mağazaları olan İsveçli ünü giyim markası, İzmir'deki Akar Tekstil ile operasyonel sebeplerle zaten iki yıldır aşamalı olarak çıkış sürecinde olduğunu vurguladı.

H&M, silahlı saldırıdan sonra "Bu şok edici eylemden haberdar olduğumuzda, bu tedarikçiyle olan tüm iş ilişkilerimizi derhal geçerli olmak üzere sona erdirmek için harekete geçtik" diye konuştu.

Akar Tekstil'in sahibi Hayrettin Akar'ın kardeşi Onur Akar, pazartesi günü, Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) Genel Başkanı Makum Alagöz ve beraberindekilere silahlı saldırı gerçekleştirdi. Alagöz bacağından vurulurken diğer sendikacılar yara almadan atlattı. Alagöz’ün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanede iyileşme sürecinin devam ettiği açıklandı.

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL) üyesi DERITEKS, "İzmir'de toplu sözleşmeli iş yerimiz Akar Tekstil'de sendika başkanımıza ve yöneticilerimize yapılan saldırıyı, işçi sınıfına ve onun örgütlü gücü olan tüm sendikalara yönelik bir saldırı olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu.

AKAR TEKSTİL YORUM TALEBİNE YANIT VERMEDİ

Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezinin yanı sıra binlerce kişilik geniş bir üretim parkuruna sahip olan Akar Tekstil, bölgenin ilk ve tek LEED sertifikalı tekstil fabrikası olma özelliğine sahip. İnsan kaynakları uygulamalarından paydaş ilişkilerine, malzeme seçimine kadar “sürdürülebilirlik bilinciyle” hareket ettiğini vurgulayarak “her adımda sürdürülebilirlik” ifadesine belirtiyor.

H&M Grubunun yanı sıra dünyanın önde gelen markalarından olan C&A, George by Asda, Kiabi ve Mango, Akar Tekstil'in tedarikçi listelerinde yer alıyor ancak Asda şirketi listenin güncelliğini yitirdiğini ve artık listede yer almadığını belirtti. C&A ve Kiabi yorum yapmaktan kaçınırken Mango bir açıklama yapmaktan kaçındı. Akar Tekstil'in internet sitesinde Inditex markaları Bershka, Pull&Bear ve Zara da yer alıyor ancak İspanyol markanın, alıcı olup olmadığı belirlenemedi.

DERITEKS, çarşamba günü Akar Tekstil önünde eylem gerçekleştirerek, "kurşunlarınıza boyun eğmeyeceğini" açıkladı.

DERITEKS X platformunda yapılan açıklamada “Genel Başkanımız nezdinde sendikamıza yapılan bu silahlı hain saldırıyı yapanların hak ettiği cezayı alıncaya kadar sürecin takipçisi olacağız. İşçi sınıfına ve işçilerin öz örgütlülüğü sendikalara yapılan bu saldırı öfkemizi büyütmekten başka bir işe yaramamıştır” denildi.