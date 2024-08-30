Türkiye'de sefalet derinleşirken krizde milyoner sayısı arttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de sefalet derinleşirken krizde milyoner sayısı arttı

BDDK açıkladı. Türkiye'de bir taraftan ekonomik kriz derinleşiyor diğer tarafta ise milyoner sayısında büyük artış yaşanıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK milyoner sayısıyla ilgili dikkat çeken açıklama. BDDK'nın aylık bültenlerinden derlenen verilere göre, Türkiye’de 2021 sonrasında 1 milyon TL ve üzeri mevduat hesaplarında büyük artış görüldü.

Haziran 2024 tarihinde 1 milyon ve üzeri bakiyeli hesaplardaki yurt içi mudi sayısı bir önceki aya göre yüzde 4'lük artış görüldü. Bu artış bir önceki yıla göre yüzde 52 olarak gerçekleşti. Haziran 2023 sonrası faizlerde artışın etkisinin görüldüğü verilerde, 2020 Haziran ayında 241 bin 12 olan milyoner mudi sayısı, Haziran 2024’te 1 milyon 543 bin 729 kişiye yükseldi.

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