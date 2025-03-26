Türkiye'de sokaklar kaynarken Trump'tan Erdoğan'a övgü geldi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Türkiye'de sokaklar kaynarken Trump'tan Erdoğan'a övgü geldi

Türkiye'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeni ile sokakların kaynadığı bir dönemde ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü geldi.

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ile birlikte başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin hemen her yerinde vatandaşlar sokaklara inerek tepki gösterdi.

Tam da bu günlere denk gelen dönemde ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ı Beyaz Saray'da kabulünde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

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ABD Başkanı Trump, Senato'da onay aldıktan sonra dünyanın farklı ülkelerine gidecek bazı büyükelçilerle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Barrack, diğer büyükelçi adaylarıyla birlikte basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.

Trump'la çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren ve kendisine teşekkür eden büyükelçi adayı Barrack, Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump ise Barrack'ın sözlerine, "İyi bir ülke; lideri de iyi." diye diyerek karşılık verdi.

TOM BARRACK KİMDİR?

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ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

1980'lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

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