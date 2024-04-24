Türkiye'de üretilen otomobillerin yarısından fazlası Bursa'daki bantlardan çıktı

Otomotiv Sanayii Derneği otomobil üretimi verilerini açıkladı. Firmalar Ocak-mart döneminde 238 bin 274 otomobil üretti.

Türkiye'nin otomobil üretimine en fazla katkıyı OYAK Renault ve TOFAŞ gibi firmalara verdi. Otomobillerin yüzde 51,50 bölümü Bursa'daki otomobil fabrikalarının üretim bantlarından çıktı.Yılın ilk üç ayında OYAK Renault, yılın ilk 3 ayında 84 bin 458 otomobille ülkede en fazla otomobil üreten fabrika oldu.

Kocaeli'deki Hyundai Assan 63 bin 850 adet otomobille ikinci sırada yer alırken, Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota 51 bin 700 otomobil imal ederek üçüncü sırada yer aldı. Bursa'da kurulu TOFAŞ ise 38 bin 266 otomobil üretti ve dördüncü olarak kayıtlara geçti.

Böylece toplamda 122 bin 724 otomobilin üretildiği Bursa, Türkiye'nin 2024'ün ilk çeyreğindeki otomobil üretiminde yüzde 51,50 paya sahip oldu. Otomotiv Sanayii Derneği'nin verilerine göre günlük otomobil üretim sayısı olarak ise 1363,1 olaraka açıklandı. Otomobil ihracat eden firmalar arasında ilk sırayı Hyundai Assan oldu.

En fazla otomobil ihraç eden firma Hyundai Assan oldu

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki toplam otomobil üretiminin yüzde 64,76'sına karşılık gelen 154 bin 319 otomobil ihraç edildi.