Türkiye'de üretilen otomobillerin yarısından fazlası Bursa'daki bantlardan çıktı

Kaynak: AA
Türkiye'de üretilen otomobillerin yarısından fazlası Bursa'daki bantlardan çıktı
Türkiye'de yılın ilk 3 ayında üretilen otomobillerin yüzde 51,50'si Bursa'daki 2 fabrikada imal edildi.

Otomotiv Sanayii Derneği otomobil üretimi verilerini açıkladı. Firmalar Ocak-mart döneminde 238 bin 274 otomobil üretti.

Türkiye'nin otomobil üretimine en fazla katkıyı OYAK Renault ve TOFAŞ gibi firmalara verdi. Otomobillerin yüzde 51,50 bölümü Bursa'daki otomobil fabrikalarının üretim bantlarından çıktı.Yılın ilk üç ayında OYAK Renault, yılın ilk 3 ayında 84 bin 458 otomobille ülkede en fazla otomobil üreten fabrika oldu.

Kocaeli'deki Hyundai Assan 63 bin 850 adet otomobille ikinci sırada yer alırken, Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota 51 bin 700 otomobil imal ederek üçüncü sırada yer aldı. Bursa'da kurulu TOFAŞ ise 38 bin 266 otomobil üretti ve dördüncü olarak kayıtlara geçti.

Böylece toplamda 122 bin 724 otomobilin üretildiği Bursa, Türkiye'nin 2024'ün ilk çeyreğindeki otomobil üretiminde yüzde 51,50 paya sahip oldu. Otomotiv Sanayii Derneği'nin verilerine göre günlük otomobil üretim sayısı olarak ise 1363,1 olaraka açıklandı. Otomobil ihracat eden firmalar arasında ilk sırayı Hyundai Assan oldu.

En fazla otomobil ihraç eden firma Hyundai Assan oldu

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki toplam otomobil üretiminin yüzde 64,76'sına karşılık gelen 154 bin 319 otomobil ihraç edildi.

İlgili Haberler
Sivas’ta konut satışları düştü
Sivas’ta konut satışları düştü
N'aber? How are you? Erdoğan'dan Steinmeier'e
Yargıtay seçemedi Danıştay başkanını seçti
Son Haberler
Kilosu markette 30 tarlada 17 liradan gidiyor! 100 dönümlük tarlada 500 ton elde etti Yerel Haberler
Kilosu markette 30 tarlada 17 liradan gidiyor! 100 dönümlük tarlada 500 ton elde etti
Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı Gündem
Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı
Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı ünlü yönetmenin oğlu çıktı Magazin
Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı ünlü yönetmenin oğlu çıktı
Flaş… Flaş… ABD Başkanı Biden yine soykırım dedi Dünya
Flaş… Flaş… ABD Başkanı Biden yine soykırım dedi
Manisa uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı Gündem
Manisa uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Balıkçı barınağını mesken edindiler Gündem
Balıkçı barınağını mesken edindiler
Diyarbakır'da lastiği fırlayan otomobil takla attı: Yaralılar var Yerel Haberler
Diyarbakır'da lastiği fırlayan otomobil takla attı: Yaralılar var