Türkiye’de yeni bir akrep türü keşfedildi

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki kızılçam ormanlarında Türkiye'ye özgü yeni bir tür keşfedildi ve literatüre kazandırıldı. Bu yeni türe "Euscorpius gulhanimae" adı verildi. 21 yıldır Türkiye'deki akreplerin sistematiği ve faunası üzerinde çalışmalar yapan Prof. Dr. Ersen Aydın tarafından keşfedilen bu yeni tür ile Türkiye'deki akrep türü sayısı 49'a, Euscorpius cinsine ait tür sayısı ise 17'ye yükseldi. Keşfedilen yeni türün vücudu açık sarı, chelası kırmızımsı ve kuyruğu kahverengi olup, patellasındaki trichobothri (kaideli uzun kıl) sayısı cins için en yüksek sayıda. Bu keşif, ABD'de akrepler üzerine yayın yapan saygın bilim dergisi "Euscorpius"ta 19 Ağustos 2024 tarihinde yayımlandı.

21 yıldır Türkiye ve çevre ülkelerin akrepleri üzerinde araştırmalar yaptığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Bu yeni türe, Konya ilinin Beyşehir ilçesinde Dedegöl Dağı'nın eteklerinde ve Beyşehir Gölü'ndeki Hacıakif Adası'nda yaptığım saha çalışmalarım sırasında rastladım. İncelemeler sonucunda Euscorpius cinsine dahil olduğunu, ancak tanımlanmamış yeni bir tür olduğunu belirledim. Şu an için sadece bu bölgede biliniyor. Bu yeni tür, vücudunun iki renkli olması ve patellasındaki trichobothri sayısının en yüksek olması ile diğer türlerden ayrılıyor" dedi.

Keşfettiği türe eşinin ismini veren Prof. Dr. Aydın, "Euscorpius gulhanimae" türünün zehrinin etkili olmadığını ve insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmadığını belirtti.

Keşfedilen akrep türü, Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müzesi'nde sergileniyor.