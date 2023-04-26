Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için KKTC'de 3 kentte sandık kurulacak

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yaklaşık 142 bin Türk seçmenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt kentlerinde kurulacak sandıklarda oy kullanabileceğini bildirdi.

Feyzioğlu, Büyükelçilik binasında gazetecilere, seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

KKTC'de bulunan seçmenlerin, Lefkoşa ve Gazimağusa kentlerinde 27 Nisan-9 Mayıs'ta, Güzelyurt'ta 29 Nisan-1 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatlerinde oy verme işlemine katılacaklarını belirten Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. KKTC'de bulunan yaklaşık 142 bin seçmen, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt'ta oy kullanabilecek. Seçmen vatandaşlarımızın burada veya sınır kapılarında oy kullanmaları için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) şartı olan 2 Nisan'a kadar yaşadıkları adres olarak KKTC'yi göstermeleri ve Yurt Dışı Seçim Listesi'nde adlarının bulunması gerekmektedir."

Türkiye'deki seçimler için oy verme hakkı olan seçmenlerin, Lefkoşa'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda, Gazimağusa'da Doğu Akdeniz Üniversitesi Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda ve Güzelyurt'ta Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oy verme işlemine katılabileceklerini kaydeden Feyzioğlu, 13 gün boyunca Lefkoşa ve Gazimağusa'daki konsoloslukların, vatandaşların geçici kimlik ve pasaport işlemleri için açık olacağını belirtti.

Feyzioğlu, KKTC'de bulunan depremzedelerden, adreslerini 2 Nisan'a kadar getirenlerin, bu ülkede veya sınır kapılarında oy verme işlemini gerçekleştirebileceklerini ifade ederek, "Adreslerini taşımayan seçmen vatandaşlarımız ancak Türkiye'deki isimlerinin kayıtlı olduğu sandıkta oy kullanabilir." dedi.

Türk milletinin seçme ve seçilme hakkını mücadele sonucu elde ettiğini, bunun en önemli şartının da oy kullanmak olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, vatandaşları oy verme haklarını kullanmak üzere sandığa davet etti.

GEREKLİ PLANLAMALAR YAPILDI

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda incelemelerde bulunan Feyzioğlu ve elçilik yetkilileri, hazırlıkları yerinde gördü.

Feyzioğlu, burada düzenlediği basın toplantısında da 142 bine yakın seçmenin KKTC'deki 3 kentte oy vereceğini belirterek, sandıklarda yoğunluk yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için KKTC'nin 3 kentinde oy kullanacak Türk seçmenler için salonlara sandıklar konularak gerekli çalışmalar tamamlandı.

KKTC makamları ile varılan işbirliği sonucu sandıklardaki güvenlik önlemlerinden oy pusulalarının taşınmasına kadar birçok süreç için gerekli planlamalar yapıldı.