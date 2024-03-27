Türkiye'deki karayolundan 97 gündür tek bir araç geçmedi

Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 3, Başkale’de 23, Çaldıran’da 41, Çatak’ta 1, Erciş’te 6, Gevaş’ta 4, Gürpınar ilçesinde ise 18 olmak üzere toplam 69 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden Van'da, kış mevsimi kırsal bölgelerde daha çetin geçiyor. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kırsal mahallelerde zor şartlarda yaşayanlar, birbirlerine yardımcı olarak güçlüklerin üstesinden gelmeye çalışıyor.

Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar evlerin damlarını ve hayvanları beslemek için ahırlarının önündeki karları sabahın erken saatlerinde temizliyor. Öte yandan etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatını olumsuz yönde etkilerken, Van Gölü sahillerinde dev dalgalar oluştu.

Öte yandan, Van-Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 22 santim ölçülürken Hakkari Megabütan Kayak Merkezi'nde ise 2 metre 36 santim ve Rize Güneysu Handüzü Yaylası’nda 2 metre 23 santim olarak ölçüldü.