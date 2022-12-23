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Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda rekor artış

Almanya'ya iltica başvurusu yapan Türk vatandaşların sayısı yüzde 216 arttı. En çok iltica başvurusu yapılan ülkeler sıralamasında Türkiye üçüncü sırada yer aldı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 15:41
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Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda rekor artış. Bavulunu alan Avrupa’ya gitmeye çalışıyor

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda rekor artış
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Türkiye'den Almanya’ya gelerek sığınma başvurusu yapanların sayısındaki artış devam ediyor.

DW Türkçe'den Elmas Topcu'nun haberine göre, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) verilerine göre, bu yılın ocak-kasım döneminde Almanya'ya iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısı 20 bin 802 ile yeni bir rekora imza attı. Bu sayıyla Türkiye, menşe ülkeler sıralamasının olduğu listede Irak, Gürcistan, İran, Somali, Eritre, Moldova gibi ülkeleri geride bırakarak, Suriye ve Afganistan'ın ardından üçüncü sıraya yükseldi.

Aşağı Saksonya Mülteciler Konseyi adlı sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulunda da yer alan Avukat Dündar Kelloğlu, kendilerine başvuranlardan gördükleri kadarıyla gelenlerin çoğunu gençlerin oluşturduğunu söylüyor. Kelloğlu, mülakatlarda en sık duydukları gerekçelerin başında da artan siyasi baskı ve kötüleşen ekonomik durumun geldiğini, insanların Türkiye'de hiçbir gelecek umudu görmediğini söylediğini belirtiyor. "1997 yılından beri bu alanda çalışıyoruz, çok davaya baktık, çok sığınmacıyla görüştük ama Türkiye'deki ortam hiçbir zaman bu kadar karamsar olmamıştı" yorumunda bulunuyor.

İLTİCALARDA YÜZDE 216 ARTIŞ

Almanya'ya Ocak-Kasım 2022 döneminde yapılan 20 bin 802 iltica başvurusundan 19 bin 754'ü ilk kez yapılanlardan oluşuyor. Bu sayı geçen yıl 6 bin 254'tü. Böylece geçen yıl yapılan iltica başvurusu sayısıyla karşılaştırıldığı yüzde 216 artış kaydedildiği bildiriliyor.

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) verdiği bilgiye göre, Kasım 2022'deki artışın da bir önceki senenin aynı dönemine, yani Kasım 2021'e göre yüzde 514 olduğu bildirildi. Kasım 2022'de Almanya’da sığınma talebinde bulunan Türk vatandaşı sayısı 4 bin 691 olurken bu rakam Kasım 2021'de sadece 764 olarak açıklanmıştı.

Uzmanlara göreyse gerçek sayı açıklanan resmi rakamlardan çok daha yüksek. Yabancılar hukuku uzmanı Dündar Kelloğlu, kaçak yollardan gelen Türkiye vatandaşlarının çoğunun hemen geri gönderileceği veya ilk giriş yaptığı Avrupa ülkesine yollanacağı endişesiyle iltica başvurusu yapmadığını, beklediğini, bu nedenle açıklanan resmi rakamların gerçek rakamın en az üç katı, hatta daha fazla olduğunu tahmin ettiklerini belirtiyor.

Türkiye, 2006-2015 yıllarında bin 400 ila 2 bin arasında seyreden iltica sayıları ile Almanya'da istatistiklerde öne çıkmamış, en çok sığınmacı gelen ülkeler kategorisinde de yer almamıştı. Ancak 2015 senesinde bin 767 Türk vatandaşı Almanya'dan iltica talep ederken bu sayı darbe girişiminin olduğu 2016 yılında katlanarak 5 bin 742'ye, yine hızlı bir artışla 2017'de önce 8 bin 483’e, 2018 yılında 10 bin 356’ya, 2019'da da 10 bin 833'e ulaşmıştı.

Korona virüsün damgasını vurduğu 2020 yılında ise başvurularda rekor düşüş kaydedilmiş, Almanya'ya sadece 6 bin 562 Türk vatandaşının iltica başvurusunda bulunduğu açıklanmıştı. Bu sayı salgının etkisinin yavaş yavaş azalmaya başladığı 2021 yılında 7 bin 873 oldu. Bu yılın (2022) ilk 11 ayında ise 20 bin 802 olarak kayda geçti.

Almanya'da son aylarda sınır korumadan sorumlu Federal Polis Teşkilatı'nın yaptığı basın açıklamalarında da önceki yıllara oranla Türkiye bağlantısı çok daha sıklıkla öne çıkıyor. Polisin basın bültenlerinde ya sığınmacıların ya da kaçakçıların Türk vatandaşı olduğu ibaresi sıklıkla yer alıyor.

Sınırların korunmasından sorumlu Federal Polis'in verdiği bilgide Ocak-Eylül 2022 tarihlerinde Almanya hudutlarında 5 bin 362 Türk vatandaşının geçerli bir belge olmadan giriş yapmaya kalkışırken tespit edildiği bildirildi. Geçen yılın tamamında bu sayının 2 bin 531, salgının damgasını vurduğu 2020'de bin 629 olduğu ifade edildi. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Almanya'ya düzensiz yolla giriş yaptığı tespit edilen Türk vatandaşı sayısının yüzde 254 oranında arttığı ortaya çıktı. 2020'nin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise söz konusu artış yüzde 368'e tekabül ediyor.

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1950
23.12.2022 16:08
Ne yapsınlar, insan olmasa bile hayvan yerine konuluruz diye düşünüyor insanlar, burada yaradanın yarattığı hiç bir canlıya saygı yok da ondan, yalan mı? Yalan diyorsan üfürükçüsün  
 
yerli milli
23.12.2022 16:04
almanya bizi kıskanıyor.  
 
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