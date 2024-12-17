Türkiye'den Suriye'deki PKK/YPG terör örgütüne operasyon an meselesi! ABD basını duyurdu

PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki varlığına son vermek için her an harekat gerçekleşebilir.

ABD basına göre; Türkiye, Suriye sınırına yığınak yapıyor.

Şam'ın düşmesiyle Suriye'de gücü elinde bulunduran HTŞ ve Türkiye, ülkedeki terör örgütlerini temizlemek için harekete geçiyor.

Ülkesine dönen Suriyeli İlyas: Başka ülkeler bir şey yapmadı, Türkiye her şeyi yaptı

Suriye'deki toplu mezara 100 bin kişi gömülmüş

ABD basınının önde gelen basın kuruluşlarından Wall Street Journal, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı geniş çaplı harekata hazırlandığını yazdı.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde harekatın an meselesi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin sınıra sevkiyatlara ilişkin sosyal medyada çok sayıda görüntüler paylaşılıyor.

Gazeteci Yunus Paksoy, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

•Türkiye ve muhalif güçler Suriye sınırında yığınak yapıyor ve YPG’ye geniş çaplı bir operasyon hazırlığında

•Bu güçler arasında Türk komandoları, muhalif savaşçılar ve büyük sayıda topçu birlikleri bulunuyor

•Bu güçler Ayn El Arab yakınlarında yoğunlaşmış durumda

•ABD’li yetkililere göre Türkiye’nin sınır ötesi harekatı yakın olabilir

•Bir diğer ABD’li yetkili, “Bu konuya odaklanmış durumdayız ve itidal çağrısı yapıyoruz” diyor

•Yetkililere göre bu askeri yığınak 2019’daki sınır ötesi operasyona benziyor.