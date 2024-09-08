Türkiye'den tarihi başarı

Kaynak: AA
Türkiye'den tarihi başarı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı madalya sıralamasında 23'üncü bitirerek tarihinin en iyi derecesini elde etti. Çin, 94'ü altın 220 madalyayla 1. sırayı aldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, madalya sıralamasında 23'üncü tamamlayarak "en iyi derecesini" elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta başlayan oyunlarda müsabakalar tamamlandı.
Türkiye, rekorlar kırdığı oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla 23. sırada bitirdi.
Tokyo 2020'de 45'inci olan Türkiye, paralipik oyunları tarihinde madalya sıralamasındaki en iyi derecesini Paris 2024'te yaptı.

En fazla madalya alan 15. ülke
Türkiye, oyunlara katılım gösteren 182 ülke arasında en fazla madalya kazanan 15'inci ülke oldu.
Tokyo 2020'de bu sıralamada 25'inci ay-yıldızlılar, toplam 28 madalyayla en başarılı ülkeler arasında yer aldı.

Zirve Çin'in
Madalya sıralamasında zirve, Tokyo 2020'deki gibi yine Çin'in oldu.
Çin, oyunları 94'ü altın, 76'sı gümüş, 50'si bronz 220 madalyayla ilk sırada bitirdi.
Oyunlarda 85 farklı ülke madalya sevinci yaşarken 67 ülke altın madalya aldı.

Madalya sıralaması
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Çin947650220
2Büyük Britanya494431124
3ABD364227105
4Hollanda27171256
5Brezilya25263889
6İtalya24154271
7Ukrayna22283282
8Fransa19282875
9Avustralya18172863
10Japonya14101741
23TÜRKİYE6101228

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