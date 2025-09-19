Türkiye'nin 135 yıllık devi batıyor. Rakipleri bile şaşkına döndü

İzmir’de 1890’dan beri zeytinyağı sektörünün öncülerinden olan Pergamon Agro, ekonomik krizin pençesine düştü. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Pergamon Agro Zeytin ve Zeytinyağı Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. ile birlikte Gıdaborsası Temizlik Kozmetik ve İtriyat Maddeleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Mentor Marketçilik ve Alışveriş Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. için de konkordato süreci başlatıldı.

Mahkeme, İcra İflas Kanunu uyarınca, şirketler aleyhine başlatılan icra ve haciz işlemlerini ihtiyati tedbirle durdurdu. Sürecin sonunda, atanan komiserlerin raporları doğrultusunda şirketlerin kaderi belirlenecek .Pergamon Agro, asırlık geçmişiyle Türkiye’nin zeytinyağı sektöründe köklü bir yere sahip. Bergama’daki zeytinliklerinden elde ettiği zeytinleri, modern tesislerde geleneksel yöntemlerle işleyerek doğal ve katkısız ürünler sunuyor.

Şirket, kalite odaklı üretimi ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla tanınıyor. Ancak, artan maliyetler, döviz kurlarında dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler, bu köklü markayı iflasın eşiğine getirdi. Sektör temsilcileri, Pergamon’un yaşadığı krizin, zeytinyağı sektöründeki genel sorunların bir yansıması olduğunu belirtiyor. Yüksek üretim maliyetleri ve ihracat pazarlarındaki daralma, firmaları zorluyor.

Şirket, müşteri memnuniyetine verdiği önemle biliniyor. Yurt içinde ve dışında geniş bir müşteri kitlesine sahip olan Pergamon Agro, yenilikçi ürünleriyle de adından söz ettiriyordu. Konkordato sürecinin başarıyla tamamlanması halinde şirketin toparlanma şansı bulunuyor. Ancak, aksi bir durumda, 135 yıllık bir mirasın kaybolma riski sektörde endişe yaratıyor.