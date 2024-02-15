Türkiye'nin 30 yıllık nakliye devi iflas etti. Ünlü firmalar referansları arasındaydı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin 30 yıllık nakliye devi iflas etti. Ünlü firmalar referansları arasındaydı
Bursa merkezli 30 yıllık nakliyecilik şirketi Euro Trans iflas bayrağını çekti.

Pandemi dönemiyle birlikte birçok şirket iflas etti. Derinleşen ekonomik kriz birçok esnafı, şirketi bataklığa sürükledi. Peş peşe faiz artırımlarına gidilmesi, sıkı para politikaları patronları zora soktu.

1994 yılında kurulan Bursa merkezli Türk nakliyeci şirketi Euro Trans Uluslararası Nakliyat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti.

Bursa İflas Müdürlüğü tarafından alınan kararda, “Euro Trans Uluslar Arası Nak. Oto Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cadde No:34 Bursa -Tic. Sic. No. 51022 -V. No: 3810043914

Yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı Euro Trans Uuslararası Nak. Oto Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.’nin Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 21/06/2012 tarih ve 2011 / 91 sayılı kararları ile iflaslarına, iflasın aynı tarih ve saat 11:07’da açılmasına karar verilmiştir. İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.” ifadeleri yer aldı.

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İflas eden 30 yıllık şirketin referansları arasında ise ünlü firmalar var. KFC, Dominos Pizza, Ziraat Bankası gibi ünlü restoran zinciri ve bankalar nakliye şirketinin referansları arasında bulunuyor.

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