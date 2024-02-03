Türkiye'nin 5 aylık fındık ihracatı 1 milyar doları aştı

Kaynak: AA
Türkiye'nin 5 aylık fındık ihracatı 1 milyar doları aştı
Karadeniz bölgesi 5 aylık döneminde 1 milyar 16 milyon 920 bin dolar ihracat geliri sağladı.

Türkiye'nin beş aylık fındık ihracatı rakamları açıklandı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan beş aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

142 BİN TONLUK FINDIK İHRACATI

Birlikten yapılan açıklamada 1 Eylül ile 31 Ocak tarihleri arasında yapılan ihracat rakamları belirtildi. Buna göre 5 aylık dönemde 1 milyar 16 milyon 920 bin dolar karşılığında 142 bin 173 ton fındık ihracatı yapıldı. Geçen sezonun aynı döneminde ise 152 bin 722 ton fındık ihraç edilerek 880 milyon 364 bin 770 dolar kazanıldığı aktarıldı.

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