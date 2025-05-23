Türkiye'nin 67 yıllık dev şirketi iflasın pençesinde. Vergi rekortmeniydi

Bursa merkezli Karataş Şirketler Grubu, 67 yıllık köklü geçmişine rağmen ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Demir-çelik, lojistik ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren grup, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği 3 aylık geçici mühlet kararıyla nefes almaya çalışıyor.

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, mahkeme, şirketin mali tablolarını incelemek için Atilla Aksu, Uğur Yanık ve Havva Şüra Yaşargün’den oluşan üç kişilik bir konkordato komiser heyeti atadı.

SANAYİ DEVİ OLDU

1958 yılında İstanbul’da Ziver Karataş tarafından aile şirketi olarak kurulan Karataş Grup, zamanla Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri haline geldi. 2008 yılında Ziver Karataş’ın vefatından sonra yönetimi devralan Muhittin Karataş, şirketi büyütmeyi sürdürdü.

Gemlik’te 63 bin 910 metrekare alanda, 31 bin 540 metrekare kapalı alana sahip 9 depoyla faaliyet gösteren grup, demir-çelik sektöründe Borusan Grubu’nun önemli bir iş ortağı oldu. Ayrıca Tosyalı Holding, Yücel Boru, Yıldız Demirçelik ve MMK gibi sektör liderlerini tedarikçi portföyüne ekledi.

MALİ KRİZE GİRDİ

Karataş Grup, 2016 yılında Gemlik’te Kurumlar Vergisi’nde 7’nci sıraya yerleşerek vergi rekortmeni unvanını kazanmıştı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği “Ekonomiye Değer Katanlar” törenlerinde 2018-2022 yılları arasında beş kez “Çevre Sektör Lideri” ödülüne layık görülen şirket, çevre ve kalite yönetiminde de fark yarattı. Ancak son dönemde artan ekonomik baskılar, grubu mali darboğaza sürükledi.

3 AY MÜHLET VERİLDİ

Mahkeme, 15 Mayıs 2025 tarihli kararla Karataş Grup’a 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu süreçte şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının devri yasaklandı, yeni icra takipleri durduruldu. Alacaklılar, ilanın yayınından itibaren 7 gün içinde itiraz hakkına sahip. Konkordato komiserleri, şirketin mali yapısını analiz ederek kurtarma planı oluşturacak.

2011’den beri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kalite yönetim belgelerine sahip olan Karataş, ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 belgeleriyle çevre dostu üretim ve sürdürülebilirlik anlayışını benimsedi. Şirket, teknolojik yatırımlarla müşteri taleplerine yanıt vermeyi sürdürdü.

Karataş Grup etik değerlere bağlı vizyonu ve güçlü iş ortaklıklarıyla bu krizi aşmayı hedefliyor.