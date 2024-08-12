Türkiye’nin 80 yıllık fabrikası kapatılıyor

Düzenleme: Esma Karayel
Türkiye’nin 80 yıllık fabrikası kapatılıyor

CHP’li Gürsel Erol, 1944'ten bu yana Elazığ'da üretim yapan şarap fabrikasının başka bir kente taşınma kararıyla ilgili “İlimizde coğrafi işaretli değişik lezzet ve tatlardaki üzümlerden yapılan ve markasıyla sektörde önemli bir yer tutan ürünlerin üretildiği bu fabrikanın kapatılması, işletme sahipleri ve üzüm üreticilerimizi olumsuz etkileyeceği gibi ilimizin istihdam ve ekonomisine de zarar verecektir” ifadelerini kullandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da 80 yıldır faaliyet gösteren şarap fabrikasının taşınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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HEM FİRMA HEM DE ÜRETİCİLER İÇİN BÜYÜK BİR YANLIŞ

Fabrikanın bir başka şehre taşınmasının hem firma hem de üreticiler için büyük bir yanlış olacağını belirten Erol, özelleştirmenin kötü bir sonucunu daha gördüklerini, birçok tesisten sonra şarap fabrikasının da özelleştirme sonunda kapatılma aşamasına gelmesinin üzücü ve şehir adına önemli kayıp olduğunu dile getirdi.

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BAZI BİNALAR HASARLIYMIŞ

Erol, şunları kaydetti:

“Yanlış yapılan özelleştirmelerin yeni bir örneğiyle daha karşı karşıyayız. 1944 yılında kurulan ancak 2004 yılında AKP tarafından özelleştirilen fabrikanın 80 yıl aralıksız üretimden sonra aldığı bir kararla ilimizdeki faaliyetlerine son vererek farklı bir ile taşınmasının düşünüldüğünü öğrendik. Fabrika yerleşkesi üzerindeki bazı binaların hasarlı olduğu gerekçesi ile alınan bu kararı hem işletme hem de ilimiz açısından doğru bulmuyoruz.

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ŞEHRİN EKONOMİSİNE ZARAR VERECEK

İlimizde coğrafi işaretli değişik lezzet ve tatlardaki üzümlerden yapılan ve markasıyla sektörde önemli bir yer tutan ürünlerin üretildiği bu fabrikanın kapatılması, işletme sahipleri ve üzüm üreticilerimizi olumsuz etkileyeceği gibi ilimizin istihdam ve ekonomisine de zarar verecektir.

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Elazığ’ın teşvikte 6. Bölge kapsamında olması ve önemli imkân ve avantajlar sağlaması dolayısıyla birçok yeni yatırımcı ilimizde fabrika açmak için yarışırken, işletme sahiplerinin böyle bir karar alması, ticari açıdan da doğru bir yaklaşım değildir. 6. Bölge teşvik imkânları, ürün maliyetlerini de düşüren önemli bir faktördür.

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