Türkiye'nin bir devi daha yabancı şirkete satıldı. Rekor fiyata satıldı

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden Ekol, uluslararası taşımacılık ve gümrükleme operasyonlarını 255,1 milyon dolara (yaklaşık 1,8 milyar Danimarka kronu) Danimarkalı denizcilik şirketi DFDS’ye devretti.

İlk olarak, 1 Kasım 2024'te tamamlanması beklenen devir anlaşması, bazı engeller nedeniyle iptal edilmişti. DFDS, Ekol’ün taşımacılık ve gümrükleme faaliyetlerinin satın alınmasından vazgeçtiğini açıklamıştı. Ancak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin devreye girmesiyle süreç yeniden başlatıldı.

Görüşmeler, Yatırım Ofisi'nin katkılarıyla tekrar şekillendi ve taraflar sonunda anlaşmaya vardı. Ekol, DFDS’ye devrettiği hizmetlerle ilgili anlaşmanın tamamlanmasının ardından resmi bir açıklama yaptı.

İVME KAZANACAK

Ekol Lojistik’in CEO’su Ahmet Musul, sürecin başlangıcında 1 Kasım 2024’e kadar tamamlanması beklenen devir işleminin bazı engeller nedeniyle geciktiğini belirtti. Ancak, Burak Dağlıoğlu’nun desteğiyle görüşmelerin sonuca ulaştığını söyledi.

DFDS, anlaşma ile birlikte 255,1 milyon dolar ödeme yapacak. Bu dev yatırım, şirketin lojistik alanındaki stratejik büyüme planlarına katkı sağlayacak ve Ekol’ün uluslararası operasyonlarına yeni bir ivme kazandıracak.