Türkiye’nin “çatısı” karla kaplandı. Mevsimin ilk karı yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türkiye’nin “çatısı” karla kaplandı. Mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Ağrı'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı, Ağrı Dağı’nın zirvesini yeniden beyaz örtüye bürüdü. Türkiye'nin en yüksek noktasında bulunan 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı'nın zirvesi kar yağışıyla beyaza bürünürken, eteklerinde yaz havası yaşanmaya devam ediyor.

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Ağrı Dağı’nın eşsiz manzarasında fotoğraf çektirmek ve zirveye yağan karı yakından görmek için Doğubayazıt’a geldiğini söyleyen Vedat Yıldız, “Bugün Türkiye’nin çatısı olarak bildiğimiz Ağrı Dağı’nı görmeye geldik. Zirveye mevsimin ilk karının yağdığını duymuştuk o yüzden arkadaşlarla hem gelip gezmeyi hem de güzel fotoğraf çekmek için gelmiştik" dedi.

Yıldız "Beklediğimizden de güzel oldu. Muhteşem ihtişamlı bir dağ, buraya herkesin gelip görmesini bekliyoruz. Gerçekten doğaseverlerin uğrak yeri olması lazım” şeklinde konuştu.

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