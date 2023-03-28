﻿Türkiye'nin çatısına mart karı yağdı

İHA'nın habekrine göre, Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası Iğdır şehir merkezinde iki gündür etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı olarak görüldü.

Bugün havaların güneşli geçmesi ve bulutların da çekilmesi ile Türkiye’nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı’na kar yağdığı görüldü.

Dağın aşağıdaki kesimlerine kadar yağan ince kar tabakası erirken, yüksek kesimdeki kar yağışı Iğdır'dan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin doğusuna ileriki günler için kar yağışı uyarısında bulundu.