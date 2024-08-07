Türkiye'nin çay devi iflasın pençesinde. Çalışanları işsizlik korkusu sardı

Ekonomik kriz Türkiye'yi etkisi altına aldı. Yüzlerce firma iflas etmemek niçin direniyor. Direnemeyenler ise fabrikalarının kapısına kilit vurarak çalışanlarının işine son vermek zorunda kalıyor.
Son konkordato haberi ise Giresun merkezli bir çay fabrikasından geldi. Türkiye’nin köklü çay firmalarının başında yer alan Tirebolu 42, içinde bulunduğu mali sıkıntıları aşamayınca İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.
30 yıllık Giresun yöresinin kültürel değerlerini yaşatma amacıyla faaliyet gösterdiği açıklandı.
Tirebolu 42'nin, adını Hüseyin Avni Bey’in kurduğu 42. Alay’dan aldığı belirtildi. 42. Alay, Sakarya Muharebesi’nde gösterdiği kahramanlıkla bilinir.
Bu alayda görev yapan Hüseyin Avni Bey şehit düşmüştü. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, dev firmanın konkordato talebini kabul etti.