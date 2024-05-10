Türkiye'nin cennet plajına büyük ihanet. Tahribata ortam hazırlanmış

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Türkiye'nin cennet plajına büyük ihanet. Tahribata ortam hazırlanmış
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1978 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Kumburnu Plajının Tabiat Parkı statüsü, 2016 yılında sessiz sedasız “Günübirlik alan” olarak değiştirilmiş.

Yavuz Südütemiz - Muğla / YENİÇAĞ

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kumburnu plajı, Tabiat Parkı olduğu dönemde yapılamayan çalışmalar, düzenlemeler “günübirlik alana” döndürüldükten sonra rahatça yapılabilmiş, her metrekaresi ticarethaneye dönüştürülmüş. Korunarak geleceğe taşınması gereken bu doğal güzellik, daha fazla para kazanma hırsıyla hızla tahrip ediliyor. Tabiat Parkından önce ve sonrası fotoğraflara bakıldığında tahribatın boyutu daha iyi görülüyor.

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1978 Yılında Tabiat parkı ilan edilen Kumburnu Plajında doğallığının bozulmasına neden olunacak en küçük çalışma bile yasaktı. 2014 Yılına kadar İl Özel İdaresine bağlı olan MELSA tarafından işletiliyordu. 2014 Yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi oldu. İl Özel İdaresi tasfiye edildi. Yapılan seçimde Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni CHP kazandı. O dönemde bu tür alanların Cumhuriyet Halk Partili Belediyeye verilmemesi için alel acele Muğla Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından MUÇEV kuruldu. MELSA tarafından işletilen Kumburnu Tabiat Parkı MUÇEV’e devredildi. Kumburnu Tabiat Parkı, MUÇEV tarafından kiraya verildi. Tabiat Parkı olduğu için doğallığına zarar verilemiyordu. Daha önce Orman Bakanlığına bağlı Milli Parkların sorumluluğunda olan Kumburnu Tabiat Parkı, 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kontrolüne geçti. Daha sonra sessiz sedasız 2016 yılında Tabiat Parkı olan statüsü, günübirlik alana dönüştürüldü.

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HER METREKARESİ TİCARİ ALAN OLUYOR

Tabiat Parkı statüsü nedeniyle doğallığına fazla müdahale edilemeyen Kumburnu Plajının, daha rahat düzenleme yapılarak ticari faaliyetlerin artırılması amacıyla günübirlik alana dönüştürüldüğü iddia ediliyor. Ülkemizin tanıtım yüzü Ölüdeniz Lagünü, o tarihten sonra her metrekaresi ticari alan ve derme çatma yapılaşmaya sahne oldu.

Her metrekaresi ticari alan olarak düzenlenmiş, ahşap ve sazlardan kapatılan yapılarda her türlü ticaret yapılabiliyor. Korunarak geleceğe taşınması gereken bu güzellik, daha fazla para kazanma hırsıyla yok ediliyor.

Eskiden sazlıkların bulunduğu lagün kısmının doğallığından eser kalmamış, sazlıklar kaldırılarak, taşıma kum ile lagün kısmına da plaj oluşturulmuş. Taşıma kapasitesinin üzerine çıkması için her şey yapılmış. Ancak işletmeci para kazandığı sürece, taşıma kapasitesinin üzerine çıkılması, doğal olmayan yollardan plaj haline getirilmesi sorun olmuyor. Yeterince para ödeyemeyecek olanların bu güzelliklerden faydalanmasına gelince, taşıma kapasitesini aşıyoruz deniyor. Amaç, işletmeci tarafından Kumburnu Plajı girişinden ciddi gelir elde edilmesinin yanında, para veremeyenlerin de kalabalık etmesinin önüne geçilmesi.

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