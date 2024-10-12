'Türkiye'nin değerleri dibe vurdu' dedi! Partinin ikinci ismi denizden topladı

Bodrum'daki bir grup dalgıçla Mavi Vatan'a dalış yapan Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bröveli Dalgıç Ahmet Erdemli'nin gördükleri karşısında nefesi kesildi.



Ahmet Erdemli şöyle konuştu: "Bir çok değerimizin iyice dibe vurmuş durumda olduğunu Mavi Vatan da da gördük. İktidar, TBMM 'de dün sövdüklerine bugün övgüler dizerek ülkeyi kurtaramaz.

Bu ülkeyi seviyorsanız tüm T.C. kimliği taşıyan vatandaşlarımızı din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin, Anadolu'nun en ücra köyündeki Mehmet efendinin kızı, oğlu başarı gösterdiyse, onu hak ettiği yere getirin. İnsanları bir işe yerleştiremeyecekseniz o alanda içi boş üniversitelerde meşgul etmeyin.Milli bir eğitim, milli bir ekonomi politikasi ve adil bir düzen için bakış açınızı değiştirin diyorum. Bu çağrıyı yapıyoruz ama sizlerin bu konuda samimi olmadığınızında farkındayız. Bu yüzden yine, yeniden yollara düştük. Umutlarınızı yitirmeyin. Türk milletine sesleniyorum. Kutlu Parti olarak ülkemize hizmet için projelerimizi hazırladık, geliyoruz. Bize katılıp destek verin, hep beraber mutlu bir Türkiye'ye giden yolun taşlarını birlikte dizelim."