Türkiye'nin demir kubbesi GÖKDEMİR'den ilk atış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin demir kubbesi GÖKDEMİR'den ilk atış

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi'nin atış görüntüleri, ilk kez paylaşıldı. GÖKDOĞAN füzesi kullanan platform, hedefi başarıyla vurdu.

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi‘nin atış görüntüleri yayınlandı. Hedef uçak uçuruldu, geri sayım başladı. Hedefe angaje olan Gökdemir Hava Savunma sisteminin harp başlıksız test füzesi göklere yükseldi, hedefe tam isabet sağlandı.

HAVADAN GELEN TEHDİTLERE KARŞI KOYACAK

GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi'nde, TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesi kullanıldı. Füze sistemi, hava tehditlerine karşı nokta hava savunması için kullanılacak. GÖKDOĞAN füzesinin kullanılmasıyla birlikte milli olarak geliştirilen bir hava-hava füzesinin kara konuşlu hava savunması sistemiyle hedefe de ulaşılmış oldu. Açıklamada, benzer tipteki farklı füzeler de GÖKDEMİR Sistemi’ne entegre edilebilecek.

UÇAKLAR VE İHA'LAR HEDEFTE OLACAK

GÖKDEMİR hava savunma sistemiyle orta menzil ve orta irtifa hava savunmasında kullanılması hedefleniyor. Sisteme 6 ve 12 GÖKDOĞAN füzesi entegre edilmesi planlanıyor. GÖKDEMİR’in hedefleri savaş uçakları, silahlı/silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, hava-kara füzeleri ve helikopterler yer alıyor.

GÖKDEMİR'İN döner taret yapısı ile 360 derece tehdit imha kabileyeti bulunuyor. Çoklu Angajman ve Ardışık Ateşleme, Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm, Füze Yükleme Platformu ve Vinç Sistemi, Çok Kullanımlı Kanister ve Telli/Telsiz Haberleşme gibi gelişmiş özellikleriyle birlikte ön plana çıkıyor.

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