Türkiye'nin dev firması bayram etti. Icardi sevgisi milyonlar kazandırdı

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara geçtiğimiz aylarda bir pırlanta firmasının reklam yüzü olmuştu.

Lansman gecesinde firma ikiliye özel bir bileklik hediye etmiş ve ikili o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

İkilinin bilekliği kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken firma Galatasaray’ın da talebi üzerine bilekliği GS Store’de satmaya başladı.

Fiyatı 1000 TL olan 0,01 karat gpırlantalı gümüş bilekliğin bugüne kadar 20 bin adet satıldığı açıklandı.

Markanın yönetim kurulu üyesi Yiğit Akgün bileklik satışları hakkında, “Çok iyi tepkiler aldık. Özellikle genç nüfusun aklına girdik. 13-14 yaşındaki gençler markaya bir yakınlık hissettiler” dedi.