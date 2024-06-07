Türkiye'nin dev firması bayram etti. Icardi sevgisi milyonlar kazandırdı

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Türkiye'nin dev firması bayram etti. Icardi sevgisi milyonlar kazandırdı

Bir pırlanta firmasının Icardi ve Wanda Nara'ya hediye etmesiyle gündem olan bilekliklerden 20 bin adet satıldı.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara geçtiğimiz aylarda bir pırlanta firmasının reklam yüzü olmuştu.

Lansman gecesinde firma ikiliye özel bir bileklik hediye etmiş ve ikili o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

whatsapp-image-2024-06-07-at-064744.webp

İkilinin bilekliği kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken firma Galatasaray’ın da talebi üzerine bilekliği GS Store’de satmaya başladı.

Fiyatı 1000 TL olan 0,01 karat gpırlantalı gümüş bilekliğin bugüne kadar 20 bin adet satıldığı açıklandı.

whatsapp-image-2024-06-07-at-064743.webp

Markanın yönetim kurulu üyesi Yiğit Akgün bileklik satışları hakkında, “Çok iyi tepkiler aldık. Özellikle genç nüfusun aklına girdik. 13-14 yaşındaki gençler markaya bir yakınlık hissettiler” dedi.

İlgili Haberler
Fransa Açık'ta finalin adı belli oldu
Fransa Açık'ta finalin adı belli oldu
Aziz Yıldırım ne diyeceğini unuttu
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı. Montella herkesi şaşırttı
Son Haberler
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim Yerel Haberler
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim
Borsaya vergi gelmeli mi? Yazarlar
Borsaya vergi gelmeli mi?
Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı’yla görüşme! Yazarlar
Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı’yla görüşme!
Erdoğan’a “tıpış tıpış gidiyorsun” dedi ama Akşener tıpış tıpış gitti Yazarlar
Erdoğan’a “tıpış tıpış gidiyorsun” dedi ama Akşener tıpış tıpış gitti
İş Sözleşmenizde Aylık ya da Günlük Ücret Yazması Neleri Değiştiriyor? Yazarlar
İş Sözleşmenizde Aylık ya da Günlük Ücret Yazması Neleri Değiştiriyor?
‘Göçmen Babası’ Yazarlar
‘Göçmen Babası’
TSK’nın durumu ve Türkeş’in kızına yakışan bir tavır Yazarlar
TSK’nın durumu ve Türkeş’in kızına yakışan bir tavır