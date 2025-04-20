Türkiye’nin dev giyim markalarına dudak uçuklatan ceza… Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu büyük giyim markalarının mağaza ve internet sitelerinde uyguladığı indirim kampanyalarını inceleme altına alındı.

Yapılan denetimlerde aralarında Beymen, Sarar, Vakko ve Ramsey,D'S Damat, Boyner, Network gibi dev firmalarında bulunduğu markalara toplamda 4,8 milyon TL idari para cezası uygulandı.

“İNDİRİM” HİLESİNE BÜYÜK CEZA!

Kurulun raporunda “%80’e varan indirim” gibi ifadelerin yanıltıcı olduğu ve tüketiciyi aldattığı belirtildi. Öte yandan kampanya kapsamında indirimde olduğu ifade edilen ürünlerin çoğunun fiyatlarının son 30 gün içinde değişmediği, yani gerçekte bir indirimin söz konusu olmadığı belirlendi.

Kampanya dahiline sokulan bazı ürünlerin ise stoklarının çok az olduğu ortaya çıktı.