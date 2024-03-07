Türkiye'nin dev şirketi iflas etti. 2'si 5 yıldızlı 1'i 7 yıldızlı 3 otel yapacaktı

Kaynak: Patronlar Dünyası
Türkiye'nin dev şirketi iflas etti. 2'si 5 yıldızlı 1'i 7 yıldızlı 3 otel yapacaktı
Sapanca'ya 10 yıl önce alana ikisi 5 yıldızlı, biri 7 yıldızlı olmak üzere 3 lüks otel yapmak üzere yola çıkan Yusuf Katipoğlu'nun sahibi olduğu Merosa şirketi iflas etti.

Türkiye’nin dev şirketi Merosa, 10 yıl önce Sapanca’da 3 ayrı lüks otel yapma planıyla yola çıkmıştı. Şirketin sahibi olan Yusuf Katipoğlu, Sapanca Dağları’ndaki çeşitli arazilere irtifak hakkı verilmişti.

Bu tahsis edilen alanda 2’si 5 yıldızlı ve 1’i 7 yıldızlı olmak üzere toplam 3 otel inşa etme sözü vermişti. Ancak yıllar geçmesine rağmen bu yatırım gerçekleşmedi.

MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ

Borçlarını ödemeyen Merosa şirketi, 2021 yılında konkordato sürecini başlattı.

Konkordato sürecinin tamamlanmasının ardından şirket ve konkordato yetkilileri tarafından hazırlanan konkordato projesi tasdik edildi.

Ne yazık ki, bu çabalara rağmen sonuç alınamadı ve Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla şirketin iflasına karar verdi.

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