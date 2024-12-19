Türkiye'nin dev şirketi satıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türkiye'nin dev şirketi satıldı

Yurt içi ve yurt dışında birçok ödül kazanan ve tıklanma rekorları kıran yemeksepeti’nin popüler içerik platformu yemek.com, Türkiye'nin en büyük dijital medya operasyonlarından biri olan Mediazone’a katıldı.

Yemeksepeti'nin popüler içerik platformu Yemek.com, 11 Aralık 2024'te Mediazone'a satıldı. Bu anlaşmayla, Yemek.com'un tüm hakları Mediazone'a devredildi ve platform, medya dünyasında yeni bir döneme başladı.

Eylül 2014'te Yemeksepeti bünyesinde hayata geçen Yemek.com, kısa sürede Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yemek içerik platformlarından biri haline geldi. 30 binden fazla yemek tarifi, yemek yapım rehberleri ve ilham verici içeriklerle milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor. Her gün binlerce kişi, Yemek.com'un zengin içeriklerinden faydalanıyor.

Satış, Yemeksepeti'nin dijital medya alanındaki büyüme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada, "Yemek.com'un Mediazone ailesine katılması, platformun 10 yıllık başarı hikayesinin bir sonraki adımıdır. Bu işbirliği ile hem daha geniş bir kitleye ulaşmayı hem de içerik üretimindeki tecrübemizi yeni bir boyuta taşımayı hedefliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Mediazone ise, Yemek.com'un geniş kullanıcı tabanı ve içerik üretim kapasitesiyle dijital medya dünyasında daha da güçleneceğine inanıyor. Mediazone'un CEO'su, "Yemek.com'un ekibine ve kullanıcılarına hoş geldiniz diyoruz. Bu birleşmeyle, yeni yemek trendlerini ve kültürlerini daha geniş bir ekosistemde paylaşacağız." şeklinde konuştu.

Yemek.com, bu satışla birlikte web sitesi, mobil uygulama ve sosyal medya hesapları üzerinden hizmet vermeye devam edecek. Platform, Mediazone'un geniş medya ağı sayesinde daha fazla erişim ve işbirliği fırsatı bulacak.

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