Türkiye'nin dijital konuttaki yeni dönemi başladı

Teknolojinin gelişmesiyle beraber her şey parmak ucu kadar yakında. Son dönemlerde hızla gelişen teknoloji sektörü, konutlarda dijitalleşmeyi beraberinde getirdi. Aynı zamanda enerji tasarrufu, güvenlik ve konforu bir araya getiren akıllı ev teknolojileri, konut projelerinde önemli bir fark yaratıyor.

Tamer Demir, akıllı ev teknolojilerinin yalnızca bireysel yaşamı kolaylaştırmakla kalmayıp, toplu yaşam alanlarında da verimliliği artırdığını vurguladı. "Teknolojinin evlere entegrasyonu, sürdürülebilir bir yaşamın temelini oluşturuyor. Artık kullanıcılar, güvenlik kameralarından aydınlatmaya kadar tüm sistemleri tek bir cihaz üzerinden yönetebiliyor. Bu, yalnızca konfor sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda enerji tasarrufunu da mümkün kılıyor" dedi.

Demir, AATD olarak geliştirdikleri çözümlerle dijitalleşme sürecine katkı sağladıklarını belirtti ve Türkiye’nin akıllı yaşam teknolojilerinde küresel bir oyuncu olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE BU DİJİTALLEŞMENİN NERESİNDE?

Uzaktan kontrol edilebilen sistemlerin bireylerin hayatına sağladığı kolaylıkları anlatan Demir, bu teknolojilerin konut projelerinde standart hale gelmesi gerektiğini savundu. "Gelecekte akıllı yaşam teknolojilerini entegre edemeyen projeler, rekabet gücünü kaybedecek. Biz AATD olarak, bu dönüşüme liderlik etmekten gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Tamer Demir’in liderliğinde AATD, Türkiye’deki akıllı yaşam projelerini ileri taşıma ve bu alanda uluslararası standartları belirleme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.