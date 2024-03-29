Türkiye'nin doğal gaz ithalatında büyük artış

Kaynak: AA
Türkiye'nin doğal gaz ithalatında büyük artış
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, ocakta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 6 milyar 519 milyon 70 bin metreküp oldu.

EPDK açıkladı. Türkiye'nin Ocak ayındaki doğal gaz ithalatı yüzde 7,8 artış gösterdi. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"nu açıklatı.

Rapora göre doğal gaz ithalatı 4 milyar 430 milyon 64 bin metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 89 milyon 6 metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam doğal gaz ithalatı yüzde 7,8 artış gösterirken, 6 Milyar 519 milyon 70 bin metreküp oldu. Türkiye en çok doğal gazı Rusya'dan ithal etti. Rusya'yı Azerbaycan ve İran takip etti. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'den 1 milyar 44 milyon metreküp LNG ithal etti.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Türkiye'de konutlarda gaz tüketimi yüzde 16,14 artış gösterdi. Toplam doğal gaz tüketimi ise ocakta yıllık bazda 6 milyar 259 milyon 88 bin metreküpe ulaştı.

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