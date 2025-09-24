Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir ikiye bölündü

Dünyada temiz su kaynakları her geçen gün kuraklık nedeni ile azalıyor. Türkiye'de kuraklıktan en çok etkilenen ülkeler arasında.

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü ve en önemli içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü, kuraklık ve yoğun tarımsal sulamanın etkisiyle geçtiğimiz günlerde ikiye ayrıldı.

Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, gölün orta kesimlerinde suyun tamamen çekildiği, yer yer adacıkların oluştuğu ve gölün adeta ikiye bölündüğü görüldü. Bölgeye gelen bazı vatandaşlar ise, gölün ayrılan kısmından yürüyerek karşıya geçmeye çalıştı.

KURAKLIK, AZALAN YAĞIŞLAR, YOĞUN TARIMSAL SULAMA

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yer alan ve "yedi renkli göl" olarak bilinen Eğirdir Gölü, kuraklık, azalan yağışlar ve yoğun tarımsal sulama nedeniyle dramatik şekilde küçüldü.

1950'li yıllarda ortalama 16 metre olan göl derinliği günümüzde 3,2 metreye kadar gerilerken, Hoyran mevkii ile gölü birbirine bağlayan Kemer Boğazı'ndaki su tamamen çekildi.

Bölgeye gelen vatandaşlar, gölün ortasından yürüyerek karşıya geçmeye çalıştı ve oluşan bu şaşırtıcı tablo karşısında hayretlerini gizleyemedi.

EĞİRDİR GÖLÜ İÇİN ENDİŞE BÜYÜYOR

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Sinap, gölün karşı karşıya kaldığı kuraklık ve su kaybını "içler acısı" olarak nitelendirdi.

Geçen yıl 18 Eylül'de aynı bölgede yayın yaptıklarını hatırlatan Sinap, "O günden bugüne gölümüzün bu hale gelmesi gerçekten üzücü. Göller Bölgesi adım adım Çöller Bölgesi'ne dönüşüyor" dedi. Sinap, küresel ısınma, buharlaşma, vahşi sulama, göl çevresine kurulan güneş enerji santralleri ve mermer ocaklarının su kaybını artırdığına dikkat çekti. Bu tür tesislerin yağış rejimini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Artık gölümüzün etrafında bu tür tesislere kesinlikle izin verilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BATAKLIK KUŞLARININ GÖRÜLMESİ BİLE GÖLÜN CAN ÇEKİŞTİĞİNİN İŞARETİ"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından acil eylem planına alınan Eğirdir Gölü'nün "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiğini hatırlatan Sinap, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 9 maddelik eylem planına rağmen somut adımların yetersiz kaldığını belirtti. "Eylem planı kapsamında sadece liman içindeki otlar temizlendi. Bu da yanlış bir uygulamaydı çünkü otlar Kasım-Aralık aylarında kendiliğinden çürüyordu" dedi. Kemer Köprü tarafında göl dip temizliği yapılacağına dair verilen sözlerin tutulmadığını dile getiren Sinap, "Devasa makinelerle çalışma planlanmıştı ama gölün derinliği 20 santime düştüğü için bu mümkün olmadı. Karşıda bataklık kuşlarının görülmesi bile gölün can çekiştiğinin işareti" diye konuştu.

SU KAYBININ TARIMA ETKİSİ

Sinap, 2022 yılına kadar gölden Aşağı Gökdere Santrali'ne sürekli su aktığını belirterek, "Bu su nereye gitti, gerçekten sorgulamak lazım. Çiftçilerimiz bu yüzden perişan oldu" dedi.

Abdurrahman Sinap

Serpil Köyü'nün yaşadığı zorluklara değinen Sinap, "Köylüler ellerine para geçmeden sondajlara, su borularına ve tankerlerine harcama yapmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL SORUMLULUK ÇAĞRISI

Eğirdir Gölü'nün korunmasının herkesin görevi olduğunu vurgulayan Sinap, "Tarım ve Orman Bakanlığı gölümüzü hassas alan ilan ettiyse, bu gölü korumak hepimizin görevidir. gölün dip temizliği konusunda sizden destek bekliyorum" diyerek çağrısını yineledi.

"KAYIKLARIMIZ VE TEKNELERİMİZ KIYIYA YAKLAŞAMIYOR"

Balıkçı Murat Gülyiğit, Eğirdir Gölü'ndeki su çekilmesinin son aylarda belirgin şekilde arttığını belirterek, "Burada yaşıyorum ve yaklaşık 5-6 aydır gölümüz çok fazla çekilmeye başladı. Balıkçılıkla uğraşıyorum, kelevik gibi balıklar tutuyorum. Ancak bu süreçte kayıklarımız ve teknelerimiz kıyıya yaklaşamıyor, ne biz göle çıkabiliyoruz ne de tekneler kıyıya yanaşabiliyor. Yağmurların da yağmaması durumu daha da kötüleştiriyor. Gölümüz şu an gerçekten çok kötü durumda" şeklinde konuştu.

"BU GÖLE ARTIK ‘ÇIĞLIK ATAN GÖL' DENMELİ"

Eski dispanser hekimi, emekli Doç. Dr. Canan Ağırtan Eğirdir Gölü'ndeki değişimi, "33 yıl önce burada 7 ay kaldım. O zamanlar yedi ayrı rengiyle bu göl, kalbimde çok özel bir yere sahipti. Mayıs ayı sonunda sohbet ederken Abdurrahman abi, ‘Ağlayan Göl' olsun demişti ama bugün artık ‘Çığlık atan Göl' denmeli. Çünkü su ve yaşam neredeyse bitmek üzere. Önce su çekilecek, ardından kuşlar gidecek; çiçekler, ağaçlar ve en sonunda insanlar etkilenecek. Elimizden geleni yapalım, bir damla suyun kıymetini bilelim. Bir gün gelecek, su her şeyden daha pahalı olacak. En değerli varlığımız olan suya sahip çıkalım. Herkesi bu konuya ilgi göstermeye ve çözüm üretmeye davet ediyorum" sözleriyle anlattı.

Dronla yapılan havadan çekimlerde, gölün orta kesimlerinde suyun tamamen çekildiği ve yer yer adacıkların oluştuğu görüldü. Gölün adeta ikiye bölünmesi ise dikkat çekti.

Bir kente su sağlayan baraj kuruma noktasına geldi

Kuraklık, 70 yıllık mezarları ortaya çıkardı