Türkiye'nin dünyaca ünlü markası iflasın pençesinde. Adını bilmeyen yok

Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı sektöründe öncü markalarından Tusem Tarım, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Manisa merkezli şirket, özellikle Hünkar markasıyla tanınıyor. Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, Tusem Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 3 ay geçici mühlet verdi ve süreci denetlemek için üç kişilik komiser heyeti atadı.

Alacaklılar, İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca, ilandan sonraki 7 gün içinde mahkemeye itiraz edebilir.Tusem Tarım, zeytinyağı sektöründe köklü bir geçmişe sahip. Çiftçilerden doğrudan temin ettiği zeytinleri, Manisa’daki modern tesislerinde işleyerek piyasaya sunuyor. Şirket, naturel ve işlenmiş ürünleriyle hem yerel hem de global pazarlarda güçlü bir konumda.

Yurt dışı firmalarla iş birliği yaparak dünya pazarında adından söz ettiren Tusem, inovasyona verdiği önemle de dikkat çekiyor. Farklı üretim kapasiteleri ve yerel pazarların taleplerine uygun ürünleriyle sektörde fark yaratıyor. Firmanın mottosu, kalitenin tesadüf olmadığına vurgu yapıyor. Çiftçilerle yıl boyunca kurduğu yakın ilişkilerle, tarladaki ürün kalitesini artırmaya destek oluyor.

Sezon boyunca müstahsilden hammadde temin ederek rekabet avantajı sağlayan Tusem, distribütörleriyle 12 ay kesintisiz ürün tedariki sunuyor. Ancak son dönemde artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar, şirketi zora soktu. Konkordato süreci, Tusem’in mali yapısını düzeltme çabası olarak görülüyor. Sektör temsilcileri, Tusem’in iflasın eşiğinden dönmesi için konkordato sürecinin kritik olduğunu belirtiyor.