MLS Araştırma’nın 28 ilde 20–25 Ekim 2025 tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 620 kişiyle yüz yüze yaptığı ankette Türkiye’nin en tanınan ve en beğenilen milletvekillerini belirledi.

Katılımcılara milletvekillerini tanıyıp tanımadıkları soruldu. Tanıyorlarsa beğeni düzeylerini 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi.

CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR ÖNE ÇIKTI

Tanınırlık ve sempati düzeyi ölçülen ankette CHP’li Ali Mahir Başarır öne çıktı.

Ankette hem iktidar hem muhalefet cephesinden tanınırlığı yüksek isimlerin olduğu görüldü. CHP, AKP ve Demokrat Parti’den birden fazla ismin ilk 10’a girmesi dikkat çekti.

Anketin sonuçlarına göre zirvede CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır var. Başarır’ın Cemal Enginyurt ve Ömer Çelik'in takip ettiği görüldü.

EKRANA EN ÇOK GÖRÜNEN İSİMLER

Listesideki 'en beğenilen isimler'in ekrana en çok çıkanlar olması dikkat çekti. AKP'li Mustafa Varank başkanvekili olarak son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık ekranlarda yer alıyor. Sosyal medyaya düşen listeye 'medya etkisi' yorumları yağdı.

İŞTE EN POPÜLER 10 MİLLETVEKİLİ

Ali Mahir Başarır – Yüzde 15,6

Cemal Enginyurt – Yüzde 14,0

Ömer Çelik – Yüzde 12,6

Mahmut Tanal – Yüzde 11,5

Veli Ağbaba – Yüzde 10,9

Turhan Çömez – Yüzde 9,8

Mustafa Sarıgül – Yüzde 9,3

Umut Akdoğan – Yüzde 8,7

Mustafa Varank –Yüzde 8,2

Ömer Faruk Gergerlioğlu – Yüzde 7,8