Türkiye'nin en büyük derdi belli oldu Vatandaş tek başlıkta birleşti

Ipsos Türkiye’nin yaptığı ankette katılımcıların yüzde 85’i ülkedeki en büyük sorunun ekonomi olduğunda birleşti. Halkın yüzde 65’i ise enflasyonu, açıklanan resmi enflasyondan daha yüksek olduğunu düşündüklerini söyledi. Halkın yarısı en büyük endişelerinin enflasyon olduğunu söylerken anket sorularına yanıt veren her 10 kişiden 7’si işsizliğin artacağını beklediklerini dile getirdi.

Uluslararası araştırma şirketi Ipsos’un anketi, Şubat 2024’te her hafta 400 kişiye sorular yönelterek toplam bin 600 kişilik bir anket düzenledi.

Ankette sorulan “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 85’i “ekonomi” cevabını verdi. Ankette göçmenler konusunu sorun olarak görenlerin yüzde 2-3 olması ise dikkat çekti.

"YÜZDE 65'LİK KESİM ENFLASYON DAHA YÜKSEK DEDİ"

Ankette “TÜİK Ocak 2004 için yıllık enflasyon oranını yüzde 64,86 olarak açıkladı. Sizin bir vatandaş olarak hissettiğiniz enflasyon yüzde 64,86 mıdır?” diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 65’i “hayır, daha yüksek hissediliyor” cevabını verdi.

Enflasyonu TÜİK’in açıkladığı seviyede hissettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 13 olurken, yüzde 5'lik kesim ise enflasyonun açıklanandan daha düşük hissettiğini söyledi.

4 KİŞİDEN 3'Ü GİDİŞTEN MEMNUN DEĞİL

Ankete katılan yüzde 75'lik bir bölümü Türkiye’nin genel halinden memnun olmadığını dile getirirken memnun olanların oranı yüzde 18 oldu.

Verilen yanıtlar halkın yüzde 74'ük bir bölümünün enflasyonun çok veya biraz daha artacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 71’i ise döviz kurunun yükseleceği inancında. Yüzde 72’lik bir kesim ise son bir ayda alım gücünün azaldığını hissettiklerini söyledi.

İki seçim arasında dolar kurları kıyaslandığında 14-28 Mayıs seçimlerinin yapıldığı Mayıs 2023’te dolar kuru 19.7 lirayken Mart 2024’te 31.9 liraya yükseldi.

HALKIN YARISI ENFLASYONDAN ENDİŞELİ

Ipsos Türkiye'nin 26 Ocak -9 Şubat tarihleri arasında Türkiye’den 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Dünyanın Endişeleri araştırmasında Türklerin yarısının en büyük endişesinin enflasyon olduğu görüldü.

“Ülkenizde sizin en çok endişe duyduğunuz 3 konuyu belirtir misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 50’si “enflasyon” diyerek yanıtladı.

Halkın doğrudan etkileyen fiyatların başında akaryakıt ücretleri geldi. Benzinin litresi Mayıs 2023’te 19,8 lira iken Mart 2024’te 43,4 lira çıktı. Motorin litre fiyatı ise 18,6 liradan 42 liraya çıktı.