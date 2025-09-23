Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri belli oldu: Zirveyi 6’ncı kez kimseye bırakmadı

MediaCat ve Ipsos’un her yıl gerçekleştirdiği Celebrity Güven Endeksi 2025 sonuçları açıklandı. Zirvedeki isim şaşırtmadı, bir kez daha Türkiye’nin en güvenilir ismi seçildi.

2017’de ünlülerin ürün ve hizmet tavsiyelerine duyulan güven yüzde 28,8 seviyesindeyken, 2025 itibarıyla bu oran yüzde 39,3’e yükseldi.

Genel güvenilirlik oranı da 2017’de yüzde 31,2 iken, 2025 sonuçlarında yüzde 40,3’e ulaştı. Bu artış, ünlülerin kamuoyu üzerindeki etkisinin giderek güçlendiğini gösterdi.

Araştırmada ayrıca, sosyal medyada sessiz kalan ünlülerin kamuoyu gözünde puan kaybettiği de vurgulandı.

ZİRVEDEKİ İSİM ŞAŞIRTMADI

Celebrity Güven Endeksi 2025 sonuçlarına göre, ilk 20’de yer alan 15 ünlünün ortalama 5 puan gerilemesine rağmen listenin zirvesinde Haluk Levent yer aldı. Yapılan online araştırmada Haluk Levent, 6’ncı kez Türkiye’nin en güvenilir ismi seçilerek bir rekora imza attı.

Haluk Levent’in ardından Kenan İmirzalıoğlu onun ardından da Müge Anlı yer aldı.

Listenin devamında Şener Şen, Ali Sunal, Murat Yıldırım, Tarkan, Haluk Bilginer, Tolga Çevik ve Beyazıt Öztürk ilk 10’da yer aldı.

İlk 20 sıralamasında ise Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, İlker Ayrık ve Demet Evgar öne çıkan diğer isimler oldu.

SÜRPRİZ İSİM MURAT YILDIRIM OLDU

Bu yılın dikkat çeken sürprizlerinden biri de Murat Yıldırım oldu. Ünlü oyuncu Güven endeksinde 7’nci sıraya yerleşti.

Yıldırım’la birlikte Ali Sunal, Tolga Çevik, Demet Evgar ve Tolga Sarıtaş da ilk kez “en güvenilir ünlüler” listesine girmeyi başardı.

Öte yandan Tarkan, 13’üncü sıradan 8’inci sıraya yükselerek güven endeksinde puan kaybetmeyen tek isim oldu.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN GÜVENİLİR İLK 20 ÜNLÜSÜ:

Haluk Levent: %60.9

Kenan İmirzalıoğlu: %54

Müge Anlı: %49.5

Şener Şen: %47.5

Tarkan: %43.3

Ali Sunal: %42.3

Murat Yıldırım: %42.3

Haluk Bilginer: %41.3

Tolga Çevik: %40.7

Beyazıt Öztürk: %40.2

Aras Bulut İynemli: %40.1

Kıvanç Tatlıtuğ: %40

Demet Akbağ: %38.6

İlker Ayrık: %38.7

Demet Evgar: %37.4

Çetin Tekindor: %36.4

Kerem Alışık: %35.3

Oğuzhan Uğur: %34.8

Ezgi Mola: %34

Tolga Sarıtaş: %33.8