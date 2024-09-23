Türkiye’nin en uzun kaydırağını görenler inanamıyor

Türkiye'nin en uzun kaydırağı Kütahya'nın Gediz ilçesinde hizmete sunuldu.

Gediz Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi'nde 260 metrelik Türkiye'nin en uzun renkli kaydırağı açıldı. Düzenlenen törende konuşan MHP'li Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, "Ülkemizin en uzun renkli kaydırağını ilçemize kazandırmanın gururunu duyuyorum. Murat dağımız, üzerindeki doğal güzelliklerinin altındaki kaynaklardan daha değerli olduğunu hepimize göstermektedir. Bu doğal güzelliklerin yanı sıra heyecan dolu bir yeniliği sizlere sunuyoruz. Gediz'in yarınına ve faydasına olacak yatırımları en doğru zamanda, en kısa sürede hayata geçirerek 12 ay süresince tercih edilecek harika bir alanı hizmete açıyoruz. İlçemizin turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ülkemizin en uzun renkli kaydırağı tüm ziyaretçilerimizin aileleriyle birlikte keyifli ve adrenalin dolu anlar yaşayabileceği, güzel hatıralar biriktirebileceği bir tesis haline gelmiştir. Bu yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, tesisin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, iklim değişikliğinden dolayı istenen mikarda kar yağmadığı dile getirdi.

Renkli kaydırağın açılışı Müftü Sebahattin Turan'ın duası eşliğinde gerçekleştirildikten sonra MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel'in kayak yapması renkli görüntülere sahne oldu.