Türkiye’nin en zehirlisi... Eve girmek üzereyken öldürüldü

Kaynak: İHA
Türkiye’nin en zehirlisi... Eve girmek üzereyken öldürüldü

Hakkari'nin Kavaklı köyünde 'Türkiye’nin en zehirli türü' olan engerek yılanı, eve girmek üzereyken son anda bastonla öldürüldü.

Hakkari'nin kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Kavaklı köyünde, engerek yılanı görüldü.

Türkiye’nin en zehirli yılan türü olarak bilinen ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan engerek, bir eve girmek üzereyken fark edilerek harekete geçildi. Vatandaşlar, engerek yılanını bastonla öldürdü.

Daha önceden de köyde görülen ve büyük korkuya neden olan engerek yılanının öldürülmesiyle birlikte köydeki panik de sona ererken köylüler, yılanın varlığının özellikle çocuklar için büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Öte yandan köylüler, yetkililere çağrıda bulunarak ilaçlama yapılmasını talep ettiler.

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