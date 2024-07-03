Türkiye'nin ev tekstil devi satıldı! Yeni sahipleri şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Kayseri Anadolu Haber
Türkiye'nin ev tekstil devi satıldı! Yeni sahipleri şaşırttı

Ev tekstili sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren ve çok sayıda mağazası bulunan Doqu Home satıldı. Ev tekstil devini Anadolu Güç Birliği Holding Anonim Şirketi satın aldı.

Erciyes Anadolu Holding'in tekstil firmalarından Doqu Home ihale yoluyla 8 Mart'ta satışa konuldu ve muhammen bedel üzerinde geçerli bir teklif alındı.

Doqu Home için, TMSF fon kurulu ve Rekabet kurumu satışın uygun olduğuna karar verince ihaleyi alan firma ihale bedelini peşin olarak ödedi ve bugün itibariyle şirketin yeni sahibi oldu.

Sosyal medya hesabından satışı duyuran CEO Alpaslan Baki Ertekin "13 Mart 2024 tarihinde Doqu Home için muhammen bedel üzerinde aldığımız geçerli teklifi TMSF fon kurulu ve Rekabet kurumu onaylandı.

Firma ihale bedelini peşin olarak ödedi. Bugün itibarı ile Kayseri Ticaret Sicil gazetesinde Doquhome ihaleyi alan şirket adına tescil edilmiştir. Doqu Home Tekstil firması'nı Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Anadolu Güç Birliği Holding Anonim Şirketi satın aldı" dedi.

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