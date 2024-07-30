Türkiye'nin göz bebeği İsveçlilere satıldı. Yıllık 62 milyon euro ciro yapıyordu

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Türkiye'nin göz bebeği İsveçlilere satıldı. Yıllık 62 milyon euro ciro yapıyordu

Türkiye'nin göz bebekleri arasında gösterilen asansör şirketi Arkel, İsveçli yatırımcılar tarafından satın alındı. Yıllık 65 milyon euro ciroya sahip olan şirketin satışı sektörde bomba etkisi yaptı.

Avrupalı dev şirketler gözünü Türk firmalarına dikti. Geçtiğimiz günlerde Fransız yatırımcılar 2 Türk firmasını bünyelerine katması büyük ses getirmişti.

Bu alımın etkisi sürerken, Türkiye'ye büyük bir yatırım dalgası İsveç'ten geldi. İsveçli Investment AB Latour, Türkiye’nin önde gelen asansör şirketlerinden Arkel’i satın alması sektörde bomba etkisi yaptı.

Milyarder iş insanı Gustaf Douglas tarafından 40 yıl önce kurulan Investment AB Latour'un yıllık cirosunun 8 milyar dolar olduğu açıklandı.

Daha önce de İsviçreli Schindler Türk asarsör firması Omsan’ı satın alarak bünyesine katmıştı.

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