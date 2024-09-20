Türkiye'nin gündeminde sadece BRICS değil ASEAN da var. Bakan Fidan açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA Editör Masası'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin BRICS’e üye olacağı söylentileri gündemdeyken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuyla ilgili soruları cevapladı.

“TÜRKİYE SADECE BRICS'İ DEĞİL, AYRICA ASEAN'I DA DEĞERLENDİRİYOR”

Fidan, yaptığı açıklamada, “Türkiye sadece BRICS'i değil, ayrıca ASEAN'ı (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) da değerlendiriyor” ifadelerini kullandı. Fidan, Türkiye’nin AB üyeliği onaylanmadığı için böyle bir arayışa girildiğini belirterek, "AB ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı, belki biz birçok konuda bu türden bir arayışta olmayacaktık” dedi.

“BRICS BİR KİMLİK ARAYIŞI İÇERİSİNDE”

BRICS üyeliği ile ilgili sürecin devam ettiğini de vurgulayan Fidan, “Çünkü BRICS'in kendisi de evriliyor. O da bir kimlik arayışı içerisinde, kurumsallaşma içerisinde" dedi.

Türkiye'nin dış politika stratejisinde milli değerlere dikkat çeken Fidan, "Biz Türkiye olarak kendi milli değerlerimizin ne olduğunu, kendi değerlerimizden hareketle nasıl politika üretebileceğimizi, modern dünyada değerlerimizle nasıl ilişki kurabileceğimizi bilen bir ülkeyiz" dedi.

"SOYKIRIM OLARAK TANINMA NOKTASINA GELMİŞTİR"

Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Fidan, "7 Ekim'den sonra İsrail'in başlattığı askeri harekat, uluslararası bütün çevrelerce artık bir soykırım olarak tanınma noktasına gelmiştir" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, dünyanın artık Gazze'de "böyle bir soykırım" olduğunu gördüğünü ve bu soykırımın, sonsuza kadar Filistin meselesinin tanımlanmasını ve tartışılmasını yeniden değiştirecek bir faktör olduğunu ifade etti. Fidan, iki devletli çözümün ise en gerçekçi yol olduğunu ve Batılı ülkelerin bu konuda İsrail'e karşı gerekli baskıyı kuramadığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇ MİKTARI SÜREKLİ EVRİLİYOR"

Türk dış politikasının yeni yüzyıla nasıl bir vizyonla hazırlandığı sorusuna yanıt veren Fidan, "Türkiye'nin güç miktarı sürekli evriliyor, genişliyor" dedi. Türkiye'nin Afrika'daki politikalarından örnekler paylaşan Fidan, diğer medeniyetlerle olan ilişkilerde Türkiye'nin özgün yaklaşımla ilerlediğini belirtti. Fidan, Türkiye'nin Afrika'da yürüttüğü dış politika ile diğer ülkelerin politikaları karşılaştırıldığında aradaki farkın daha net görüleceğini vurguladı.