Türkiye’nin gündemini değiştirecek skandal iddia! Sadece 8 bin TL için masum bebekler öldürüldü. Hastane çeteleri…

Türkiye’de mide bulandıracak cinste bir olay yaşandı. Hastane çetesi olarak adlandırılan aralarında doktorların ve hemşirelerin yer aldığı kişiler, 12 bebeğin ölümüne neden olduğu öne sürüldü. Gazeteci Emrullah Erdinç, "Hastanelerin hepsi belli, hepsi İstanbul'da. Çorlu ve Tekirdağ'da da var. Özellikle bebek ölümlerini şimdi inceliyorlar" şeklinde haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Gazeteci Emrullah Erdinç YouTube hesabında yer verdiği iddialarda, merkezleri İstanbul’da olan hastane çetesi, haksız kazanç sağlamak amacıyla 12 bebeğin ölümüne sebep olduğunu paylaştı. Aralarında doktorların ve hemşirelerin olduğu çete, yeni doğum yapan bir annenin, bebeğinin 14 gündür kendisine gösterilmediği, süt bile veremediği iddiasıyla şikayetçi olması sonrasında yapılan araştırmalar neticesinde tespit edildiği belirtildi.

Yoğun bakım ünitelerin dolması için günlüğü sadece 8 bin TL'ye fatura edebilmek için 14 gün boyunca, hastanelerde yatmaması gerek bebeklerin hastanede yatırıldığı ve akabinde bu çetenin, doktorların da yer aldığı, 1 milyarın üzerinde haksız kazanç elde ettiği araştırmalar sonucunda ortaya çıktığı iddia edildi.

ERDİNÇ: KORKUNÇ BİR ŞEY

Sonrasını da anlatan Erdinç şu ifadeleri kullandı:

Sonrasında yoğun bakım ünitesi dolsun diye anlaşmalı oldukları belli başlı hastaneler ve 112'deki bazı personeli de ayarlamışlar. O kişiler de tutuklandı, yakında bir hastane ver mesela oranın yoğun bakım ünitesi bomboş. Çünkü çete ile anlaşmalı değiller. Ama çeteyle anlaşmalı olan ve içinde malzemeleri eksik olan hastaneler var. O hastanelere dolduruyorlar sürekli. Madem böyle bir sistem kuruyorsunuz o zaman içini doldurun. Yoğun bakım hemşiresi yok. Korkunç bir şey.”

‘EX OLURSA FİŞİ ÇEK’

Erdinç, 22 yaşında bir hemşire yardımcısının ‘ben bu bebeklerden birine bir şey olursa ne yapacağım.’ sorusuna ‘Doktoru ararsın diyorlar’ dediğini aktardı. Ayrıca hemşire yardımcısının ‘Kaya bebek fenalaştı ne yapacağım’ sorusuna ise verdikleri cevap kan donduracak cinste. ‘Ex olursa fişi çek.’ şeklinde yanıt aldı. Erdinç, çetenin çoğunun İstanbul'da olduğunu söylerken, “Çorlu ve Tekirdağ'da da var. Özellikle bebek ölümlerini şimdi inceliyorlar." ifadelerini kullandı.