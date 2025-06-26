Türkiye’nin ilk fabrika sınıfı mezunlarını verdi

METİN KURT-AKSARAY / YENİÇAĞ

Şehit Atıf Akay Mesleki Eğitim Merkezi’nin Sarıgözoğlu A.Ş. ile iş birliği içinde yürüttüğü özel program kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 15 öğrenci, diplomalarını Vali Kumbuzoğlu’nun elinden aldı.

Vali Kumbuzoğlu, bu özel projenin gençleri hem teorik hem de pratik anlamda iş hayatına hazırladığını vurguladı. Türkiye'de bir ilk olan bu modelde öğrenciler, okula gitmeden doğrudan iş yerinde kurulan sınıf ortamlarında eğitim aldı. Sarıgözoğlu fabrikasında özel olarak oluşturulan eğitim alanlarında teorik dersler gören öğrenciler, aynı zamanda üretim hattında aktif olarak görev alarak mesleki deneyim kazandı.

Vali Kumbuzoğlu açıklamasında, “Bu proje hem eğitim hem de üretim açısından örnek bir modeldir. Gençlerimiz okuldan kopmadan, doğrudan iş ortamında öğreniyor, üretime katkı sağlıyor. Bu anlayış, hem bireye hem ülke ekonomisine büyük kazanımlar sunar. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Törene Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ahmet Koçaş ile Sarıgözoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu da katıldı. Projenin yürütücüleri ve destekçileriyle görüşen Vali Kumbuzoğlu, mesleki eğitim ile üretimin iç içe geçtiği bu yapının istihdam açısından da ciddi katkılar sunduğunu ifade etti.

Eğitimde yenilikçi yaklaşımların önemine dikkat çeken Vali Kumbuzoğlu’nun destek verdiği bu proje, Aksaray’da mesleki eğitimin geleceği adına umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.