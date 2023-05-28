Türkiye'nin kaderini belirleyen Suriyeliler ülkelerinde seçim sonucunu kutladılar

Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti.

Seçimlerde Suriyelilerin varlığı ve oy kullanma hakları da bu noktada çok tartışılmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Suriye'de yaşayan ve Türkiye'nin kontrolünde olan bölgedeki Suriyelilerin seçim sonuçlarıyla birlikte sokağa çıkarak Erdoğan'ın seçim zaferini kutladıkları göründü.

O anlar sosyal medyada defalarca paylaşıldı.