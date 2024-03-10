Türkiye'nin makine ve teçhizat yatırımları 16 çeyrektir büyüyor

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, ülkenin 2023 yılında serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatının yıllık bazda yüzde 11 yükselişle 28,1 milyar dolara çıktığını belirterek, "Türkiye'nin makine ve teçhizat yatırımları, pandemi ve sonrasında son 16 çeyrektir büyüme gösteriyor. Bu durum, önemli pazarımız olan Avrupa'daki durağanlığa rağmen 2024 için 30 milyar dolarlık ihracat hedefimize olan inancımızı perçinledi." Değerlendirmesinde bulundu.

MAKFED'in 2014’te kurulduğu bilgisini paylaşan Dalgakıran, bu süreçte yaklaşık 55 bin firmayı temsil eden, 33 derneğin üst kuruluşu olarak faaliyette bulunduklarını belirtti. Dalgakıran, makine pazarının 60 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını ve sektörün yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağladığını aktardı.

Dalgakıran, "Dünyanın yerinde saydığı 2023'te, Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı yıllık yüzde 11 artışla 28,1 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin makine ve teçhizat yatırımları, pandemi dönemi ve sonrasında son 16 çeyrektir büyüme gösteriyor. Bu durum, önemli pazarımız olan Avrupa'daki durağanlığa rağmen 2024 için 30 milyar dolarlık ihracat hedefimize olan inancımızı perçinledi” ifadelerine yer verdi.

Dalgakıran, ihracat artışında sektörün kilogram başına ihraç fiyat ortalaması olan 6,2 doların, 2023’te 7,2 dolara yükselmesinin de önemli bir etken olduğuna vurgu yaparak bu artışı AR-GE ve inovasyonla, Avrupa ortalaması olan 15 dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.