Türkiye'nin Maldivlerine hançer sapladılar. Asfalt rezaletine tepki

Salda Gölüne asfalt tepkisi. "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen 2 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen Salda Gölüne bunu da yaptılar dedirten bir fotoğraf geldi. Bembeyaz kumlara sahip Salda'da yola simsiyah asfalt döküldü. Bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, dökülen asfaltın kanserojen içerikli olduğunu ve yağışlarla birlikte göldeki kumullara beyaz veren canlılığı öldüreceğini söyledi.

Bembeyaz kumu masmavi suyuyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü tehlike altında. Salda Gölü'nün batı kesimindeki yola dökülen asfalt dökülmesi tepkilere yol açtı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, bembeyaz kumları öldüreceğini öne sürdü.

SICAK ASFALT DÖKÜLDÜ

Dr. Kesici, “Kayadibi ve Doğanbaba köyleri arasındaki gölün batı kesimindeki yaklaşık 15 kilometrelik alanın, insanların rahatları için yol olarak açılmasına karar verilmesi çok üzücüydü. Dünyanın ender alanlarından Salda Gölü'ne vereceği zarar göz ardı edildi. Oysa Doğanbaba Köyü gölün batı kesiminden Burdur'a ve çevresindeki yerleşim alanlarına rahatlıkla ulaşabilmekteydi. Hafta içerisinde Burdur Valiliği'nden 'Salda Gölü kıyısı boyunca uzanan mevcut yolun platformunda daraltma/genişletme yapılmaksızın, zeminin bozulduğu lokasyonlarda platform genişliği korunarak güçlendirme ve iyileştirme yapılarak paylaşımlı bisiklet yolu olarak halkımızın kullanımına sunulmuştur' açıklaması yapıldı. Gölün kıyısında yer alan kesimde, zemin bozukluğunun giderilmesi için sıcak asfalt uygulaması yapılmıştır" dedi.

‘SALDA GÖLÜ TEHLİKE ALTINDA’

Dr. Erol Kesici, yıllar önce yapılan yol nedeniyle, insan faaliyetlerinden korunması gereken gölün yarı çevresinin yapılaşmaya da açıldığını kaydederek şunları söyledi:

"Ayrıca bu alanda zengin manyezit yatakları var. Göl kıyısından dağın eteklerine kadar yükselen bu doğal kaynağın, göl ekosistemi arasındaki bağlantısı yol yapımıyla kesilmiştir. Bu yolun bulunduğu alan, yüzde 90'dan daha fazla magnezyum ve demirce zengin, koyu renkli mineral içeren göl ortamında oluşmuş kayaçların yer aldığı çökellerle kaplı alandır. Bu her bakımdan çok değerli olan hidratlı karbonatlar biyomineralizasyonla adeta karnabaharın oluşması gibi büyümekte olduğundan yıllar öncesinde, her biri canlılık özelliği içeren tohumlar olduğu içim bu beyaz kayaçların ve tortul çökellerin bulunduğu yerlere 'ayakkabınızla bile basmayın' uyarısında bulunmuştum. Ama bugün Salda Gölü'nün suyu ve beyazlıkları kararmakta ve tehlike altında."

KANSEROJEN MADDE

Yola asfalt dökmenin yanlış ve göl ekosistemine zarar vereceğini söyleyen Dr. Kesici, “Potansiyel kanserojen birçok madde içerdiği için asfalt, yağmur suyu ve diğer nedenlerle suya karışınca canlı hayatını olumsuz etkilediği, asfaltın ve dökümü sırasında asfalt dumanının yayılması ve solunmasının, çevresindeki hava, toprak, su ve canlı ortamına kısa ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceği bildirilmektedir. Asfaltın atıklarının, bozulan parçalanan kısımlarının, araç kullanımıyla artan karbon salınımını artırdığı bilinmektedir. Suya karışması, balıklar, yaban hayatı ve su ekosistemi için ciddi risk ve tehlike oluşturuyor" diye konuştu.