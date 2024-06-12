Türkiye'nin mobilya devi iflas etti. Alacaklılar sıraya girdi

Düzenleme: Kaynak: Yeni Akit
Türkiye'nin mobilya devi iflas etti. Alacaklılar sıraya girdi

Türkiye'de iflas eden şirketlere her gün yenileri ekleniyor. Konya’da faaliyet gösteren mobilya devi maddi imkansızlıklar nedeniyle iflas ettiğini açıkladı. Endüstri Tekstil San. Ve Tic. Anonim Şirketi'nin iflası sektörde şok etkisi yaptı.

Türkiye'nin mobilya devleri arasında yer alan Endüstri Tekstil San. Ve Tic. Anonim Şirketi iflas ettiğini açıkladı. Tedarik zincirinin kırılması ve siparişlerdeki aksaklıklara maddi imkansızlıklar da eklenin dev mobilya girmesinin iflas etmesi kaçınılmaz oldu.

Nakit para akışını da rayına oturtamayan dev firma banka kredisi de alamayınca kaçınılmaz son gerçekleşti. İflas haberi mobilya sektöründe bomba etkisi yaptı. Onlarca çalışan işsizler ordusuna katıldı. Dev firmanın alacaklılarına duyuru yapıldı. Alacaklılar da paralarını kurtarabilmek için sıraya girdi.

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