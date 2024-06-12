Türkiye'nin mobilya devi iflas etti. Alacaklılar sıraya girdi

Türkiye'nin mobilya devleri arasında yer alan Endüstri Tekstil San. Ve Tic. Anonim Şirketi iflas ettiğini açıkladı. Tedarik zincirinin kırılması ve siparişlerdeki aksaklıklara maddi imkansızlıklar da eklenin dev mobilya girmesinin iflas etmesi kaçınılmaz oldu.

Nakit para akışını da rayına oturtamayan dev firma banka kredisi de alamayınca kaçınılmaz son gerçekleşti. İflas haberi mobilya sektöründe bomba etkisi yaptı. Onlarca çalışan işsizler ordusuna katıldı. Dev firmanın alacaklılarına duyuru yapıldı. Alacaklılar da paralarını kurtarabilmek için sıraya girdi.