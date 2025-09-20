Türkiye'nin mücevher devi iflasın pençesinde. 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor

1992 yılından itibaren kuyumculuk sektöründe hizmet veren 100 bin ürün çeşidini 30'dan fazla ülkeye ihraç eden "İnci Gold" ismiyle bilinen İnci Kuyumculuk Anonim Şirketi konkordato talep etti. Yeni dijital uygulamayı firmanın reklam yüzü Melisa Döngel tanıttı.

Türk kuyumculuk sektörünün öncülerinden İnci Kuyumculuk Anonim Şirketi, kamuoyunda bilinen adıyla İnci Gold, küresel ekonomik krizin ağır yükü altında konkordato talebinde bulundu. 1992’den bu yana sektörde faaliyet gösteren firma, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 3 aylık geçici mühlet kararıyla koruma altına alındı.

Mahkeme, konkordato süreci için üç kişilik geçici komiser heyeti atarken, duruşma tarihi 11 Aralık 2025 olarak belirlendi. Alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde karara itiraz edebilecek. Yıllık 600 kilogram üretim kapasitesi ve 5 bini aşkın ürün çeşidiyle dikkat çeken İnci Kuyumculuk, 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Grup şirketi Maya Dizayn aracılığıyla global pazarlarda boy gösteren firma, pres, döküm ve CNC gibi ileri üretim teknolojilerine yaptığı yatırımlarla tanınıyor. 2003’te kurulan İnci Kalıp, her ay 150 yeni modelle ürün yelpazesini genişletiyor. Şirket, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, mücevher sektöründe yenilikçi tasarımlar ve kaliteli üretimle öne çıkıyor.

İnci Gold, uluslararası mücevher fuarlarında düzenli olarak yer alarak ürünlerini dünya çapında müşterilere sunuyor. Ancak, son dönemde artan ekonomik zorluklar, firmanın finansal yapısını derinden etkiledi. Küresel kriz, hammadde maliyetlerindeki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, sektörü olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Firmanın tanıtım yüzü ise ünlü oyuncu Melisa Döngel. İnci Gold’un yeni dijital uygulaması için çekilen reklam filmi, Döngel’in enerjik performansıyla dikkat çekiyor. Reklam filmi, kullanıcıların kendi takı tasarımlarını oluşturabildiği uygulamayı renkli bir dille tanıtıyor. Bu yenilikçi adım, markanın dijital dönüşümdeki kararlılığını gösterse de, ekonomik darboğaz firmanın geleceğine dair belirsizlikleri artırıyor.

