Türkiye’nin sağlık devinde büyük devir! Yüzde 80 hisse, 55 milyon dolar

Türkiye İş Bankası, bünyesinde 3 hastane ve 6 diş kliniği bulunan Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesini, Acıbadem’e 55 milyon dolar karşılığında devretti.

Haziran ayında duyurulan ve Rekabet Kurumu’nun onayına sunulan anlaşma, sağlık sektöründe büyük bir birleşmeye imza attı. İş Bankası kuruluşu Trakya Yatırım Holding’e ait Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği AŞ’nin hisselerinin devri, sektördeki dengeleri değiştirecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.

ACIBADEM’DEN STRATEJİK HAMLE: “BİR KÜLTÜRÜ DEVRALIYORUZ”

Acıbadem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, devrin yalnızca bir hisse alımı olmadığını vurguladı. Aydınlar, “Bu anlaşmayla 29 hastane, 15 ayakta tedavi merkezi ve 29 bin çalışana ulaştık. Bayındır ile birlikte köklü bir kültürü ve güçlü bir altyapıyı devralıyoruz” diyerek birleşmenin stratejik önemine dikkat çekti. Acıbadem, bu hamleyle Türkiye’nin sağlık sektöründeki lider konumunu daha da pekiştirdi.

EKONOMİDE NORMALLEŞME 2026’DA

Devir anlaşmasının duyurulduğu basın toplantısında konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Aran, yıl sonunda enflasyonun yüzde 29 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini, politika faizinin ise yüzde 35’lerde olacağını öngördüklerini belirtti. Sıkı para politikasında normalleşmenin ise ancak 2026 yılının Mayıs ayında başlayabileceğini ifade etti.

SAĞLIK VE EKONOMİ GÜNDEMDE

Bayındır Sağlık Grubu’nun Acıbadem’e devri, Türk sağlık sektöründe yeni bir dönemi başlatırken, Hakan Aran’ın ekonomik değerlendirmeleri de piyasalara önemli mesajlar verdi. Bu birleşme, sağlık sektöründeki rekabeti artırırken, ekonomik normalleşme için verilen tarih dikkat çekti.