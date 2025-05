Türkiye'nin sosyal medya karnesi belli oldu! İşte en çok kullanılan platform...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının 58,5 milyona ulaştığını ve günde ortalama 2 saat 43 dakikanın sosyal medyada geçirildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, "We are Social" ve "Meltwater" tarafından hazırlanan "Dijital 2025 Türkiye Raporu'nda yer alan sosyal medya kullanım verilerini değerlendirdi. Söz konusu rapora göre Türkiye'de internet kullanan kişi sayısının 77,3 milyon olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, sosyal medya kullanıcılarının son bir yılda yüzde 1,7 artarak 58,5 milyona ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, toplam sosyal medya kullanıcıları içerisinde kadınların oranının yüzde 46,6 olduğunu, erkek kullanıcıların oranının ise yüzde 53,4 olduğunu kaydetti. İnternet kullanıcılarının günlük ortalama 7 saat 13 dakikayı internette geçirdiğini bildiren Uraloğlu, "Her gün ortalama 2 saat 43 dakikayı sosyal medyada geçiriyor, aylık ortalama 7,6 sosyal medya platformu kullanıyoruz" dedi.

'EN ÇOK ARKADAŞ VE AİLELER TAKİP EDİLİYOR'

Bakan Uraloğlu, kullanıcıların sosyal medya hesaplarından en çok arkadaşlar, aileler ve tanıdıklarını takip ettiğini belirterek, bunu satın alınan markaların hesapları ile kullanıcıların satın almak istediği markaların hesaplarının takip ettiğini ifade etti. Uraloğlu, "Sosyal medya kullanıcıları en çok haber hikayelerini okumak, arkadaşlar ve aile ile iletişim kurmak ve boş zaman doldurmak için platformları kullanıyor" açıklamasında bulundu.

'INSTAGRAM'I KULLANAN KİŞİ SAYISI 58,4 MİLYONA ULAŞTI'

Uraloğlu, Türkiye'de en çok kullanıcısı olan platformun 58,4 milyon kişi ile Instagram olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti: