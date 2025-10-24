Kuraklık ve yağmurların azlığı nedeniyle, Bodrum'un içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranı kritik seviyelere indi. 20 milyon metreküp su kapasitesine sahip Mumcular Barajı'nda doluluk yüzde 6 ile ölü hacim seviyesini gördü.

40 milyon metreküp su seviyesine sahip Geyik Barajı da aynı tehlikeyle karşı karşıya. Geyik Barajı'ndaki doluluk oranı da artık yüzde 13 seviyesinde. Geyik Barajı'nda su yüzeyinin yemyeşil alglerle kaplı olduğu görüldü.

"10 GÜNLÜK SU REZERVİMİZ VAR"

Bodrum'da yaşanan su stresi ile ilgili açıklama yapan MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum'un suyunun tamamının buradan karşılanması durumunda 20 gün kadar yetebilecek suyun kaldığını söyledi. Buradaki suyun yarısının termik santral için kullanıldığına dikkat çeken Özçelik korkutan açıklamayı yaptı. "Dolayısıyla 10 günlük bir su rezervimiz var" değerlendirmesi yapan Özçelik

"300 litre/saniyelik Mumcular Barajı'ndan, 270 litre/saniyelik su Geyik Barajı'ndan kesildi. Kalan 330 litre/saniye de Geyik Barajı'nda ölü hacme erişilmesinin ardından kesilecektir. Bu durumunda Geyik ve Mumcular barajlarından toplamda 900 litre/saniyelik bir su kesintisi söz konusu olacak" değerlendirmesi yaptı.

'SON 52 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ'

"Son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz" diyen Özçelik, önümüzdeki yıllarda yağış eksikliği devam ederse yer altı su rezervlerinin riske gireceği uyarısında bulundu. Özçelik "Kendi suyumuzu bitirdiğimiz gibi Milas'ın suyunu da gün geçtikçe daha stresli hale sokuyoruz. Gerekli tedbirlerin alınması ve gelecek dönem için planların yapılması oldukça önem arz ediyor" dedi.

Öte yandan yetkililer vatandaşları su kullanımına dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.