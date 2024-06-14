Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu 325 milyar açıkta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı.

TCMB verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Nisan 2024'te geçen yılın sonuna göre yüzde 2,9 azalış gösterdi ve 323,1 milyar dolar oldu.Türkiye'nin yükümlülükleri ise yüzde 6,6 artışla 648,4 milyar dolara yükseldi. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" diğer anlamıyla da UYP açığı 325,3 milyar dolar düzeyine çıktı. Geçen yıl bu açık 275,7 seviyesindeydi.

Rezerv varlıklar kalemi nisanda 2023 sonuna göre yüzde 11,8 azalış gösterdi. Bu rakam 124,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, diğer yatırımlar ise yüzde 3,7 yükselişle 129 milyar dolara çıktı Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 13,8 artarak 53,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle 2023 sonuna göre yüzde 18,6 artışla 180,5 milyar dolara yükseldi.

Portföy yatırımları, nisan sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 13 artarak 108,5 milyar dolara çıktı.Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 31,8 yükselişle 38,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku yüzde 40 artışla 3,7 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 1 artışla 42,9 milyar dolar oldu.