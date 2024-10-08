Türkiye'nin ünlü market zinciri banka kuruyor. KAP'a bildirildi

Türkiye’nin dev market zincirlerinden BİM, bir dijital katılım bankası ile iş birliği yapma kararı aldı. Bu durum, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle kamuoyuna duyuruldu.

22 Temmuz’da alınan kararın ardından BİM, dijital katılım bankası çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Şirketin açıklamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) bu girişimin “Önemli Nitelikte İşlem” olarak değerlendirileceğine dair görüş talep edildiği belirtildi.

Hesaplı alışverişin merkezi olan BİM, daha önce telekomünikasyon alanında gerçekleştirdiği atılımların ardından şimdi de dijital katılım bankası kurma hedefiyle harekete geçti. Bu stratejik adım, perakende sektöründeki dijital dönüşüm trendine uyum sağlama amacı taşıyor.

GÖRÜŞ TALEP EDİLDİ

BİM’in yaptığı açıklamada, SPK’dan muhtemel işlemin “Önemli Nitelikte İşlem” olup olmayacağına ilişkin görüş talep edildiği vurgulandı. Kurulun yanıtının, işlem sürecinin gidişatı üzerinde önemli bir etkisi olabileceği ifade edildi. Bu nedenle, yatırımcıların yanıltılmaması adına özel durum açıklamasının ertelendiği duyuruldu.

SPK tarafından BİM’e, işlemin “Önemli Nitelikte İşlem” olmadığına dair bir görüş yazısı iletildi. Bu yazının ardından şirket, dijital katılım bankası kurma sürecinde araştırma çalışmalarına devam ediyor. BİM, bu yeni girişimiyle finans sektöründe de etkili olmayı hedefliyor.

BİM’in dijital katılım bankası kurma girişimi, yalnızca perakende sektörünü değil, aynı zamanda finans alanını da etkileyecek potansiyele sahip. Şirketin bu alandaki adımları, gelecekte daha geniş bir dijital finans ekosistemi yaratma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.